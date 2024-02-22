17歲少年激動「吞20cm牙刷」！忍48小時卡腸壁痛爆　醫生一看驚呆

▲17歲少年因為激動，就直接吞下「20公分牙刷」。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

真的不要什麼東西都往嘴巴塞，江蘇省南京市近日發生一件特殊治療案例，一名17歲少年因為情緒激動，竟然把一條長20公分的牙刷吞下肚，而且還強忍2天沒有告訴家人，直到後來發生嚴重腹痛，被家人送醫治療，才知道是牙刷卡在腸子，讓家人與醫生都難以置信。

根據大陸《荔枝新聞》報導，南京醫科大學附屬醫院醫生蔣小猛表示，這位17歲少年日前在家裡因為情緒激動，直接把一條長達20公分的牙刷吞下肚，「剛開始他沒有跟家裡人講，但是2天後他出現了嚴重的上腹痛，疼痛不止，才被家人送到醫院，才發現牙刷已經嵌在腸子的地方」。

▲醫生透過自製的工具配合內視鏡，花費1個多小時成功將牙刷取出。（圖／翻攝自微博）

蔣小猛指出，由於牙刷長度比較長、材質又比較硬，加上已經卡了48小時，這種情況下腸壁很容易卡出穿孔或感染，「牙刷它是卡在腸子的兩端，不可能自己再往下走，透過排泄排出」。

蔣小猛透露，牙刷經常消化液後非常滑，所以若是內視鏡取不出來，就只能轉到外科進行外科手術取出。所幸經過醫生的一番努力下，透過自製的工具配合內視鏡，花費1個多小時成功將牙刷取出。