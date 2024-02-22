陸方拒簽交接證明書　陸委會亮出文件：過去一直都有簽！

▲詹志宏秀出交接證明書。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

金門翻船事故發生後，陸方派員來金門接回2名陸籍漁民，但拒簽我方的「交接見證書」，引起各界關注。對此，陸委會發言人詹志宏22日在記者會上秀出兩份交接書，強調過去多年來兩岸一直有在簽署相關文件，並不是第一次，代表人平安被對方接回。

詹志宏提到，翻覆的大陸籍船隻是一艘「三無」船舶，沒有船名、船籍，也沒有停靠港登記，甚至船長也沒有駕駛執照，任何國家對於這種船舶都依法要取締，而且要處罰，「中國大陸的法律罰的很重，但執行取締是另一回事。」

詹志宏指出，海巡署過去3年驅離、扣留超過四千艘船隻，其中三分之一都是沒有船名的，各國對這種船舶都是嚴格取締，「如果有嚴格取締，這些就不會在我們這裡形成個案。」

▼2名陸籍漁民被遣返。（圖／記者林名揚翻攝）



詹志宏認為，這次的個案已經進入我方的禁限制水域，海巡署當然要去關切，依照SOP執行，「很不幸發生意外事件，這不是大家所樂見的，如果沒有前面的因，或許後面的果就可以避免。」

詹志宏提到，海巡署也坦承船上沒有安裝固定式的錄影設備，這是事後被關切、批評的地方，「他們也感到很抱歉，這是事實，但不影響事情發生的始末。」

詹志宏說，在此事上面，海巡署對既有的設備進行補強，或許對未來的執勤有助力，也對取信大家有幫助。

對於陸方人員拒簽「交接書」的部分，詹志宏特別秀出了兩份交接書，強調過去多年兩岸一直有在簽署相關文件，並不是第一次，代表我方平安把人交給對方，對方也認證說人平安被接回來，只是一個雙方見證的紀錄。