濃霧影響離島交通！民航局協調加開班機、交通船　疏運近6千人

▲霧鎖金門，導致航班取消，民航局協調增加加班機。（圖／記者林名揚攝）

記者李姿慧／台北報導

金門及馬祖地區19日起受濃霧影響，部分航班取消，民用航空局協調增開加班機與加班船，金門旅客今天可望全數送往台灣本島，馬祖旅客則多數已改搭船班，預估疏運近6千人，民航局表示，後續仍會持續關注航班狀態，適時啟動疏運機制。

民航局指出，19日至22日金門因濃霧影響，立榮與華信兩家業者均有航班取消，為儘速疏運旅客返回本島，民航局協調航空公司20日與21日增開航班，總計疏運逾5千人，其中增開共7班加班機，增加疏運6百多人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民航局表示，今日金門因航空公司班機有較多空位，現場旅客陸續補上機位，可全數前往台灣；而因加班機運作順利，民航局提前協請航港局整備B計畫專船並未啟動，但民航局仍請航空公司準備預備運能，以備後續臨時需求。

馬祖地區也因濃霧影響，陸續有航班取消，民航局表示，受影響旅客多已改搭船班或補上後續航班，民航局馬祖航空站也洽商連江縣政府於19日至21日啟動南北之星、台馬之星加班船，疏運約780人。

民航局表示，今日馬祖受天候影響，仍有航班取消，船班則因海象轉差，21日晚間起有停航情形，考量馬祖鄉親這週末有返鄉過元宵之習俗，將密切關注天候、航班狀態及現場候補情形，適時啟動疏運機制。