陸嗆「禁限制水域」不存在　陸委會盼回歸理性和平態度

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

金門翻船案發生之後，中國大陸海警宣布加強海上常態化執法，國台辦也強調兩岸不存在所謂「禁止限制水域」。對此，陸委會22日表示，金馬限制禁止水域劃設以來，兩岸都是互相尊重、彼此管轄，盼陸方回到務實理性和平的態度，面對過去以來累積的友好和諧氣氛。

陸委會發言人詹志宏提到，金門、馬祖的限制禁止水域，是國防部根據兩岸條例在民國81年所劃設，劃設以來到現在，兩岸之間都是相互尊重、彼此管轄，也因此過去這些年大家相安無事，往來的漁民、船舶，大家都能和諧運用相關水域。

詹志宏強調，「呼籲陸方能夠回到務實理性和平的態度上，面對過去以來累積的友好、和諧氣氛。」

▼陸籍漁船翻覆，2名大陸漁民身亡。（圖／記者林名揚翻攝）



不過，詹志宏也提到，我方的海巡部門還是會照既往的職責來守衛疆土，這是毋庸置疑的，至於執行的SOP自然也有既有的執行方法，「我們全體國人、朝野都共同支持我們的海巡弟兄依法執行職務。」

詹志宏進一步指出，捍衛我方領域、領海、領空，是政府無可推卸的責任，從這次個案也證明，朝野都支持這樣的立場，相信中共也很清楚從這次個案看到全台灣的共識與立場。

詹志宏還說，兩岸之間和平的現狀能夠維持下去，是雙方都要負起的責任，任何一方破壞和平現狀，都不會得到好的結果，「中國大陸要怎麼宣布，那是他的主張，就兩岸之間的相處，還是相互尊重，會讓整體的情勢能得以維持。」