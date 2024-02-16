6塊炸雞桶+大比薩下殺7折！　速食店「2大超殺優惠」限時20天搶吃

▲速食店最新2大超殺炸雞優惠要搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控怒吃一波！人氣速食品牌「拿坡里」最新2大限時優惠來了，不僅祭出大披薩+6塊炸雞下殺7折吃，還有炸雞桶最低62折起，超殺折扣肯定要衝，即日起限時20天於全門市開跑。

▲炸雞桶最低下殺62折起吃。

拿坡里最新2大優惠開吃，即日起至3月6日於全台126家拿坡里披薩·炸雞專賣店祭出「大披薩+6塊雞塊下殺7折吃」，特價只要499元就能吃到，且外帶、內用皆享折扣，大披薩更開放口味任選，炸雞則能整桶換成烤雞；期間再加碼於12間拿坡里炸雞專賣店推「6塊炸雞桶最低62折起」優惠，凡買1桶6塊炸雞特價228元、2桶6塊炸雞則只要428元，吃到就是賺到，趕緊揪同事一起衝。

▲漢堡王最新優惠券開吃 。（圖／業者提供）

另，漢堡王也祭出最新新春激省優惠券，一共有6大系列好康等領，其中，必搶「喜上加喜0元送」，只要購買指定品項即可享點心任選免費吃，等於直接買1送1，指定品項有經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、單層華鱈魚堡等，點心則有小薯、小份薯球、小份洋蔥圈任選，還有「6款飲品買1送1」，包括百事可樂、七喜、橘子汽水、冰綠茶等都有。

加碼推超殺「開運1+1 49元」組合優惠，凡購買經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、小薯、小份洋蔥圈、小份薯條，即可享6款飲品任選1款免費喝，小套餐組合只要花50元銅板就能吃到；除外還要搶吃官方LINE限定優惠，只要輸入「52BK」就有雞塊、薯球、洋蔥圈、薯條買1送1，且不限使用次數

還有6款開運大餐、6款共享大餐等吃，整張券現省2909元，即日起至3月28日限時開跑，提醒兒童樂園、航站一、航站二、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不適用此優惠活動。