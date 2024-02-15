肯德基「買1送1」連吃13天！解憂下午茶、炸雞桶下殺優惠碼一次收

▲肯德基2月17～2月29日優惠，人氣點心「買1送1」，多達22種組合下殺。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基超殺優惠又來了！除了經典人氣點心「買1送1」，還有7款解憂下午茶組合最低72元、多種套餐111元起；另有咔啦脆雞桶餐下殺51折，總共22種優惠，自2月17日起連續13天，讓消費者省荷包又吃得過癮！

肯德基於2月17日～2月29日連續13天祭出優惠，4款點心「買1送1」，包含酥脆4塊上校雞塊、香氣濃郁雞汁風味飯、香酥脆薯、玉米濃湯；還有7款午茶優惠組，像是「香酥脆薯x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶x1 」、「雙色轉轉QQ球x1 + 金燦鹽之花可可蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶」最低72元起，通通百元有找。

而肯德基必吃經典套餐，「咔啦脆雞x2 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)」下殺51折，只要111元，等於一餐現省105元；還有青花椒咔啦雞腿堡、花生熔岩咔啦雞腿堡等，共7種優惠組合，讓消費者可以天天輪流吃。

▲炸雞桶餐特價399元，等於下殺54折。（圖／業者提供）

而多人聚餐也超划算，肯德基推出3款澎派咔啦桶餐，最低只要269元。其中「咔啦脆雞x4 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(大) x1 + 蛋撻禮盒x1 + 百事可樂(中) x2」特價399元，等於下殺54折，一餐現省345元，外送也適用。

為了加碼回饋PK雙饗卡APP會員，2月21日起開放預購「咔啦脆雞+蛋撻禮盒雙饗餐」，內有咔啦脆雞x6 + 蛋撻禮盒x1 + 百事百事可樂(瓶) x1，限定餐點只要399元，等於限時下殺54折，現省342元，將於2月24日起限時6天開放現場購買及APP預訂快取。使用PK雙饗卡APP點餐，再享不限通路消費回饋最高2.5%無上限，2點即可折抵現金1元。

▼肯德基2月17～2月29日優惠。（圖／業者提供）



除此之外，人氣速食麥當勞即日起至3月26日，祭出6大品項「加1元多1件」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，並輸入優惠碼「1FOR1」，就有「6塊麥克雞塊」、「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典美式咖啡（冰）」、「經典美式咖啡（熱）」任選同品項加1元多吃1件，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲麥當勞歡樂送祭出加1元多1件優惠。（示意圖／業者提供）