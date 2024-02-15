　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基「買1送1」連吃13天！解憂下午茶、炸雞桶下殺優惠碼一次收

▲▼肯德基2月17～2月29日優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基2月17～2月29日優惠，人氣點心「買1送1」，多達22種組合下殺。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基超殺優惠又來了！除了經典人氣點心「買1送1」，還有7款解憂下午茶組合最低72元、多種套餐111元起；另有咔啦脆雞桶餐下殺51折，總共22種優惠，自2月17日起連續13天，讓消費者省荷包又吃得過癮！

肯德基於2月17日～2月29日連續13天祭出優惠，4款點心「買1送1」，包含酥脆4塊上校雞塊、香氣濃郁雞汁風味飯、香酥脆薯、玉米濃湯；還有7款午茶優惠組，像是「香酥脆薯x1 + 原味蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶x1 」、「雙色轉轉QQ球x1 + 金燦鹽之花可可蛋撻x1 + 無糖茉莉綠茶」最低72元起，通通百元有找。

而肯德基必吃經典套餐，「咔啦脆雞x2 + 原味蛋撻x1 + 冰檸檬紅茶(小)」下殺51折，只要111元，等於一餐現省105元；還有青花椒咔啦雞腿堡、花生熔岩咔啦雞腿堡等，共7種優惠組合，讓消費者可以天天輪流吃。

▲▼肯德基2月17～2月29日優惠。（圖／業者提供）

▲炸雞桶餐特價399元，等於下殺54折。（圖／業者提供）

而多人聚餐也超划算，肯德基推出3款澎派咔啦桶餐，最低只要269元。其中「咔啦脆雞x4 + 4塊上校雞塊x1 + 香酥脆薯(大) x1 + 蛋撻禮盒x1 + 百事可樂(中) x2」特價399元，等於下殺54折，一餐現省345元，外送也適用。

為了加碼回饋PK雙饗卡APP會員，2月21日起開放預購「咔啦脆雞+蛋撻禮盒雙饗餐」，內有咔啦脆雞x6 + 蛋撻禮盒x1 + 百事百事可樂(瓶) x1，限定餐點只要399元，等於限時下殺54折，現省342元，將於2月24日起限時6天開放現場購買及APP預訂快取。使用PK雙饗卡APP點餐，再享不限通路消費回饋最高2.5%無上限，2點即可折抵現金1元。

▼肯德基2月17～2月29日優惠。（圖／業者提供）

▲▼肯德基2月17～2月29日優惠。（圖／業者提供）

▲▼肯德基2月17～2月29日優惠。（圖／業者提供）

除此之外，人氣速食麥當勞即日起至3月26日，祭出6大品項「加1元多1件」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，並輸入優惠碼「1FOR1」，就有「6塊麥克雞塊」、「大薯」、「OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」、「經典美式咖啡（冰）」、「經典美式咖啡（熱）」任選同品項加1元多吃1件，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲麥當勞歡樂送祭出加1元多1件優惠。（示意圖／業者提供）

ET快訊
台灣LEXUS油電休旅售價提前曝光
大陸「3無」快艇正面曝！拒檢翻覆2死...船速驚人
快訊／中華男籃集訓只剩6、7人！　劉錚親喊話
人氣漢堡排「台灣首店」宣布暫停營業
母子相伴40年　陳俊翰手不能動那天她說：沒關係，以後我當你的
「台南Josh」熬到台積電709元！下一步讓眾人嚇傻
「晚安小雞共犯」阿鬧遭起底！　媽媽是議員參選人

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肯德基「買1送1」連吃13天！解憂下午茶、炸雞桶下殺優惠碼一次收

麥擱騙！中華電信推出兩妙招　讓消費者輕鬆遠離釣魚詐騙簡訊

大薯、冰炫風只要1元！　麥當勞「6大夯品加1元多1件」限時開吃了

【廣編】天心出道多年狀態始終如一！親曝「關鍵原因」：連老公都跟著做

「開工超殺優惠」懶人包！　搶星巴克買1送1、麥當勞加1元多1件

麥當勞「開春優惠券」爽吃41天！　有雞塊加1元多1件、咖啡買1送1

咖啡、霜淇淋全買1送1！　4大超商「開工限定優惠」一次看

摩斯開工開學早餐優惠！補班小確幸「咖啡買1送1、買10送10」

搶先看！4大超商「開工優惠」懶人包　咖啡、霜淇淋通通買1送1

麥當勞「開春優惠券」快收！　搶吃大薯加1元多1件、蜂蜜奶茶買1送1

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

肯德基「買1送1」連吃13天！解憂下午茶、炸雞桶下殺優惠碼一次收

麥擱騙！中華電信推出兩妙招　讓消費者輕鬆遠離釣魚詐騙簡訊

大薯、冰炫風只要1元！　麥當勞「6大夯品加1元多1件」限時開吃了

【廣編】天心出道多年狀態始終如一！親曝「關鍵原因」：連老公都跟著做

「開工超殺優惠」懶人包！　搶星巴克買1送1、麥當勞加1元多1件

麥當勞「開春優惠券」爽吃41天！　有雞塊加1元多1件、咖啡買1送1

咖啡、霜淇淋全買1送1！　4大超商「開工限定優惠」一次看

摩斯開工開學早餐優惠！補班小確幸「咖啡買1送1、買10送10」

搶先看！4大超商「開工優惠」懶人包　咖啡、霜淇淋通通買1送1

麥當勞「開春優惠券」快收！　搶吃大薯加1元多1件、蜂蜜奶茶買1送1

開學前才相約陽明交大演講　林志潔不捨陳俊翰離世：將協助家屬治喪

大車隊1月營收2.77億元、創歷史次高　集團事業推開春優惠

40元燙青菜「梗比葉多」！　一上桌狄志為傻眼：已經縮水成這樣嗎

西門町槍戰畫面曝！當街互轟8槍釀4傷　帶槍助陣遭特警圍捕

寒假後開學日！新北警啟動護童勤務　加強違規學幼童車稽查

快訊／中華男籃集訓6、7人　劉錚親喊話：希望大家珍惜

高雄過好日／台版「非常律師」　陳俊翰本身就是奇蹟

「雨水」將至！3習俗招好運、3生肖運勢飆升

打球到一半…半身突癱！20歲弟「腦變黑黑的」　醫曝致病因

陳俊翰逝世！民眾黨哀悼：感謝為弱勢挺身而出　用一生展現生命價值

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

消費熱門新聞

摩斯開工優惠！補班咖啡買1送1、買10送10

4大超商開工優惠懶人包！

有1元大薯！麥當勞6大夯品加1元多1件

全台「開工超殺優惠」一次看

麥當勞「開春優惠券」今天開吃了！

肯德基「買1送1」連吃13天！

麥當勞「開春優惠券」限時41天搶吃

4大超商「開工優惠」快看！咖啡、霜淇淋買1送1

超商咖啡買2送2！開工小確幸先收

愛爾麗國際醫療集團　慨捐特搜裝備器材

中華電信兩大識別遠離釣魚詐騙

天心出道逾30年　最佳狀態親曝原因

超商霜淇淋限時8天買1送1！

直播主疲老闆尾牙狂灑百萬獎金

更多熱門

相關新聞

肯德基金燦鹽之花可可蛋撻！送禮自用雙得意

肯德基金燦鹽之花可可蛋撻！送禮自用雙得意

春節將至，除了忙碌的拜拜行程，更少不了與好友家人的歡聚時光。在這個充滿喜慶的季節，肯德基再度推出金光閃耀的美味 - 金燦鹽之花可可蛋撻，成為了送禮拜拜雙得意的首選美食！

肯德基春節招財桶、蛋撻禮盒下殺

肯德基春節招財桶、蛋撻禮盒下殺

速食店最新鹹蛋黃系列全門市開吃

速食店最新鹹蛋黃系列全門市開吃

肯德基6品項漲價！蛋撻也變貴

肯德基6品項漲價！蛋撻也變貴

摩斯秒殺組「大冰紅買30送30杯」

摩斯秒殺組「大冰紅買30送30杯」

關鍵字：

肯德基速食優惠

讀者迴響

熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

快訊／陳俊翰驚傳過世！新竹台大分院證實：肺部感染

晚安小雞被抓　搜索現場找到一堆鬼娃

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

晚安小雞、阿鬧現身　柬警記者會現場曝光

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／台版「非常律師」陳俊翰離世

快訊／晚安小雞、阿鬧下跪道歉了！　請求柬埔寨原諒

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

要開工了！　5星座事業運飛上天

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面