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蛋撻控必搶！肯德基「蛋撻熟客券」下殺　春節限定「金龍招財桶」

▲▼肯德基推出「聖誕巨大桶」，還有新品「楓糖香蒜脆雞」、「金燦鹽之花可可蛋撻」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基冬季推出「金燦鹽之花可可蛋撻」以來受到好評，如今將推出新春特製禮盒。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

春節帶什麼伴手禮，總是讓人傷腦筋！肯德基特別推出新春特製「鹽之花可可蛋撻禮盒」，以時尚簡約紅色禮盒，展現法式祝福；另也推出期間限定「金龍招財桶」，一次爽吃金沙雞、咔啦脆雞、薯條、雞塊、蛋撻等，特價666元。PK隨饗券更推出獨家限定「蛋撻熟客券」，蛋撻平均每顆不到34元。

▲▼肯德基春節優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基推出新春特製「鹽之花可可蛋撻禮盒」，紅色喜氣包裝加上法式浪漫，盒上的「Bonheur Sucré」意思為「幸福甜蜜」。（圖／業者提供）

肯德基「金燦鹽之花可可蛋撻」自冬季推出以來受到好評，如今推出春節限定「鹽之花可可蛋撻禮盒」，內含6顆鹽之花可可蛋撻，外盒以具有年節喜氣的紅色質感包裝，盒上的「Bonheur Sucré」意思為「幸福甜蜜」，將充滿法式浪漫的祝福獻給親友。

▲肯德基推出應景的「富貴開運金沙雞」，春節加碼限定「金龍招財桶」。（圖／業者提供）

肯德基在全台門市也推出春節限定「金龍招財桶」，桶身以亮金色包裝妝點，並由肯德基爺爺化身財神爺，帶來開春好兆頭，內容包括「富貴開運金沙雞x4+咔啦脆雞x4+上校雞塊x4+中薯x1+QQ球x1+原味蛋撻禮盒x1」，即日起至3月6日期間限定價666元！

新春期間到肯德基門市消費，可獲得限量新年祈願卡，寫下新年新希望，拍照上傳至該門市粉專，即可抽肯德基禮券200元。到肯德基「富貴金沙宮活動網頁」參加求籤活動，還有機會免費吃富貴開運金沙雞XL餐。

▲▼肯德基春節優惠。（圖／業者提供）

▲PK隨饗券獨家限定販售「蛋撻熟客券」。（圖／業者提供）

而2月底前，PK隨饗券獨家限定販售「蛋撻熟客券」售價810元，內含12張原味蛋撻券（每張可兌換2顆原味蛋撻），一顆蛋撻原價47元，優惠後等於一顆平均不到34元。

即日起至2月12日，肯德基加碼推春節限定「鹽之花可可法式甜蜜時光套餐」，原味蛋撻、金燦鹽之花可可蛋撻、QQ球及小杯綠茶，超激省「下殺42折」只要79元。

▼「鹽之花可可法式甜蜜時光套餐」超省價79元。（圖／業者提供）

▲▼肯德基春節優惠。（圖／業者提供）

PK雙饗卡APP會員單筆消費滿399元，再送30元現金折價券（下次消費滿額即可使用，數量有限送完為止），天天登入再抽紅包888點，下單還可抽純金黃金元寶。

●摩斯漢堡新春優惠

另外，人氣速食摩斯漢堡在2月5日～2月29日期間，於MOS Order APP的「安心取溫馨送」功能，推出「安心過好年」多種主餐、咖啡優惠，最受矚目的是超人氣大冰紅茶「買30杯送30杯」，限量1000組。

▼摩斯漢堡春節優惠，人氣大冰紅茶「買30杯送30杯」。（圖／業者提供）

▲▼摩斯漢堡春節優惠。（圖／業者提供）

其他主餐方面，包括「低碳植米薑燒珍珠堡或摩斯鱈魚堡+V型薯條+大杯冰紅茶」組合買4送1，優惠價680元，限量3000組。咖啡則有「大杯拿鐵咖啡3杯」套組、「中杯卡布奇諾3杯」套組、「摩斯紅茶歐蕾3杯」套組，優惠價皆為168元，限量2000組。

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