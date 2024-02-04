鹹蛋黃雞薯條超罪惡！　速食店最新「鹹蛋黃系列」全門市開吃了

▲速食店最新鹹蛋黃系列開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新春就是要吃開運美食！為迎接龍年，人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」打造最新「鹹蛋黃系列點心」，不僅把人氣鹹蛋黃脆薯搬出來，加碼吃全新鹹蛋黃雞薯條，鮮嫩雞肉製成長條狀下鍋油炸，再撒上鹹香蛋黃，罪惡爆表，即日起於全門市開吃。

▲全新鹹蛋黃雞薯條超罪惡。

▲加碼吃酥炸杏鮑菇。

21PLUS、21風味館推出「鹹蛋黃系列」，選用鹹香金沙作為主角打造2款限定美食，首推重磅回歸的「鹹蛋黃脆薯」，馬鈴薯條撒上濃郁鹹蛋黃粉，鹹甜交織大人、小孩都會愛，還有全新「鹹蛋黃雞薯」，使用鮮嫩雞肉製成像薯條一樣的長條狀，再把鹹蛋黃法均勻撒上，每一口都超滿足；加碼還有外酥內Q的「酥炸杏鮑菇」等吃，趕緊衝門市。

▲肯德基富貴開運金沙雞限時回歸，加碼吃金沙薯條」。

另，同樣為迎接龍年，肯德基「富貴開運金沙雞」也宣布限時回歸，使用酥脆多汁的咔啦脆雞淋上富貴金沙醬，濃郁金沙醬是以特選紅土鹹蛋黃搭配蒜頭、羅勒、芫荽籽等辛香料爆炒，每一口都能吃到微沙又濃郁的口感，最後灑上帕瑪森乾酪絲點綴，罪惡爆表，加碼推出「金沙薯條」選擇，即日起至3月4日於全台門市開賣。