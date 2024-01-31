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肯德基6品項漲價「最多貴7元」　蛋撻、花生咔啦雞腿堡都漲

▲▼肯德基門市，肯德基示意圖，肯德基。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基公告，2月1日起「6個品項」將微調價格。（資料圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基時隔一年再次調漲！今（31）日宣布2月1日起「6個品項」將微調價格，包括蛋撻、香酥脆薯、青花椒香麻脆雞微調、義式香草紙包雞、花生熔岩咔啦雞腿堡、雙色轉轉QQ球，調幅從2元至7元不等。同步也祭出新春回饋人氣品「買1送1」，還有「隱藏優惠碼」最低下殺48折。

肯德基上一波調漲為2022年12月，時隔一年多，今日公布考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將微調部分產品價格，盡可能降低對顧客影響。2月1日起微調6項餐點，調幅平均低於4元。

肯德基表示，主要商品皆維持原價，而調整的6品項為「青花椒香麻脆雞微調3元、義式香草紙包雞微調5元、濃郁爆量花生醬，花生熔岩咔啦雞腿堡微調7元、雙色轉轉QQ球微調5元、單顆蛋撻微調2元、香酥脆薯微調1-3元」。

▲肯德基6品項調漲，蛋撻、香酥脆薯都微調。（示意圖／記者湯興漢攝）

同步因應春節，也將於2/1~2/5連續5天祭出新春回饋，包括上校雞塊、玉米濃湯、可樂「買1送1」，還有「隱藏優惠碼最低下殺48折」，再享預訂優惠，每日不限時、不限購買次數，加入PK會員下載PK APP，送新春限定888禮物卡，寓意一路發發發；會員除享點數回饋免費換商品外，再享高達42折專屬優惠。

▼肯德基隱藏優惠碼、新春優惠曝光。點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼肯德基隱藏優惠碼、新春優惠曝光。（圖／業者提供）

▲▼肯德基隱藏優惠碼、新春優惠曝光。（圖／業者提供）

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