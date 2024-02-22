快訊／全聯福袋頭獎得主出爐！4大電動名車破千萬　幸運序號一次看

▲全聯龍年福袋頭獎，祭出4台豪華電動名車，今（2/22）日抽獎開獎 。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

全聯「2024龍年新春福袋」在今（22）日下午開獎，最受矚目的4台豪華電動名車中獎序號出爐，其中市值325萬的「Tesla Model X」運動休旅車幸運中獎序號為「263109」、「237737」；市值193萬的「Volvo XC40 Recharge」電轎跑車，幸運中獎號為「207171」、「184226」。

▲全聯2024龍年福袋抽獎，由全聯行銷協理劉鴻徵透過彩球機進行抽獎，同步邀請執業律師現場見證。（圖／翻攝自全聯PX LIVE直播）

全聯2024龍年新春福袋再度攜手大潤發，結合線上線下推出「福袋」、「福箱」、「福鍋」三種型式，超過17萬個，總計共34萬個抽獎序號，中獎率約千分之1。獎項除了Tesla、Volvo共4台豪華電動名車；還有15台Gogoro電動機車、挪威奮進號郵輪旅遊、華航來回機票等，共324個獎項。今日下午由全聯行銷協理劉鴻徵透過彩球機進行抽獎，同步邀請執業律師現場見證。

▲▼全聯2024龍年福袋開獎，頭獎抽出四台豪華電動車。（圖／翻攝自全聯PX LIVE直播）

全聯表示，今日抽獎結果，將於2月22日晚間6點後在官網正式公布，只要有買龍年福袋、福箱或福鍋，都可透過手中登錄的序號來對獎。提醒幸運的中獎民眾，必須在2024年3月20日前完成領兌獎程序，以免錯失領獎權益。

2024全聯龍年福袋開獎，中獎序號一次看（請依全聯官網公告為準）：

★Tesla Model X 純電動運動休旅車（市價325萬）- 2名（需6碼全符合）：

263109、237737

★Volvo XC40 Recharge純電轎跑車（市價193萬）-2名（需6碼全符合）：

207171、184226

★Gogoro VIVA XL（市價79,800元）-15名，中獎序號（需6碼全符合）：

223964

247616

120843

314332

257633

043106

145808

239351

249170

089403

039212

314498

132851

282861

081044

特別獎中獎序號，以下請參考序號第3碼～第6碼（後四碼符合即中獎）：

★華航台北日本東京來回機票（市價1.5萬）-34名：6526

★華航菲律賓宿霧單人來回機票（市價7,500元）-34名：8170

★挪威奮進號3日遊2人同行（市價5.3萬）-34名：9262

★World Gym 3個月單點運動會籍（價值23,440元）-34名：0439

★寶島眼鏡護眼大禮包（市價8,050元）-34名：3634

★必勝客大披薩兌換卷6張（市價3,000元）-34名：8285

★雪坊優格益生菌大禮包（市價3,000元）-34名：4899

★一之軒線上購物金 3,000元 -34名：2638

★GIORDANO品牌1,000元商品券 -34名：7067