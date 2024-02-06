送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

▲美食部落客「貪吃鬼芸芸」於個人部落格開箱肯德基雙色蛋撻禮盒。（圖／擷取自「貪吃鬼芸芸」部落格，下同）

消費中心／綜合報導

春節將至，除了忙碌的拜拜行程，更少不了與好友家人的歡聚時光。在這個充滿喜慶的季節，肯德基再度推出金光閃耀的美味 - 金燦鹽之花可可蛋撻，成為了送禮拜拜雙得意的首選美食！

美食部落客「貪吃鬼芸芸」於個人部落格開箱肯德基雙色蛋撻禮盒，貪吃鬼芸芸表示KFC款蛋撻的香甜不膩口，適合過年送禮、特別適合在歡聚時時跟親朋好友一起品嚐，更是討喜。

「貪吃鬼芸芸」自身也是肯德基蛋撻的超級鐵粉，對於這次的新品「金燦鹽之花可可蛋撻」更是超心動，一口咬下能感受到奶香蛋餡與絲滑優雅的可可慕斯在口中交織融化，充滿可可的香氣卻又不甜膩，配上經典的163層香酥脆蛋撻皮，最後灑上金燦鹽之花可可黑巧杏仁酥餅，既好吃又好看，堪稱完美搭配。





CNY金燦鹽之花可可蛋撻是季節限定商品，販售期間：2/1-2/26，除了滿足味蕾，更是春節走春送禮，或是年節的理想之選。快來肯德基品味這冬季最美味的新春季節限定美點吧！

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