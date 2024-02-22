上司揪「1女多男」群交趴！金融圈OL乖乖赴約　綠帽夫曝淫亂內幕

▲方正證券淫亂醜聞。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸金融界再爆出淫亂醜聞！一則舉報貼文在社交軟體瘋傳，一名男子控訴，自己任職於方正證券股份有限公司的妻子，不僅長期與翟姓男上司通姦，而且還聚眾淫亂，多次赴約進行3P、4P。另外，丈夫還舉報翟男受賄及違規等行為。

舉報信寫到，「各位好友，我是邱XX，現實名揭發我的配偶，方正證券股份有限公司北京某證券營業部的邵某某，與邵某某的領導翟某某（黨員）在任職期間的違紀問題。」

舉報文列出邵女與翟男多次偷情的事實，丈夫寫道，兩人去上海和廈門的出差途中發生性關係；在兩人上班途中外出看電影，並在電影院發生性關係；在翟男的居住地長某社區多次發生性關係；在邵女的居住地附近的桔子酒店（孫河店）多次發生性關係；邵女於2024/01/25至2024/01/31謊稱培訓，實則與翟男一起駕車去湖南省張家界、湖南省鳳凰古城、重慶市和西安市偷情旅遊。翟男組織邵女並聯繫陌生男子於在西安市參與多人3P聚眾淫亂活動；翟男還要求邵女將自己和丈夫的夫妻生活過程錄音給他，侵犯個人隱私。

他還舉報翟男聚眾淫亂，「翟男要求邵女多次參與他作為首要分子在北京組織的聚眾淫亂活動，人員包括翟男、邵女、宋某及其他多人，要求邵女多次、和多名男性發生3P、4P性關係。」

舉報文稱，「邵女每次都予以配合。翟男借此實現他的業務勾稽和權色交易目的，同時滿足翟男的吃醋心理及綠奴病態心理。」

舉報信中指出，翟男也存在受賄、誇大投資回報、隱瞞股票風險等違規行為。

2月22日，方正證券工作人員回應稱，公司並已經啟動內部核實程式，將儘快查明事實，並根據公司政策採取適當措施。