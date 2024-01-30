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大陸 大陸焦點 特派現場

陸足協前主席當庭認罪懺悔　收賄3.5億全認了

▲大陸足協前主席陳戌源當庭認罪懺悔，法官宣布擇期宣判。（圖／翻攝央視）

▲大陸足協前主席陳戌源當庭認罪懺悔，法官宣布擇期宣判。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖北黃石市中院昨（29）日首度開庭審理中國足球協前副書記、主席陳戌源受賄案，現場聚集不少人大代表、政協委員、記者和各界民眾約三十餘人旁聽。根據檢方指控，陳戌源自2010年起至2023年，利用職務之便先後收取約8103萬元人民幣（約3.5億元新台幣）的財物，陳戌源當庭認罪懺悔，法官則宣布擇日宣判。

▲大陸足協前主席陳戌源當庭認罪懺悔，法官宣布擇期宣判。（圖／翻攝央視）

《紅星新聞》報導，1月29日上午，中國足協原主席陳戌源受賄案將在湖北省黃石市中級人民法院一審公開開庭審理。就在不久前，國家體育總局原黨組成員、副局長杜兆才涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，也正式被起訴。

大陸足球界的「黑幕」自2022年年底前國家隊教練李鐵被查，猶如滾雪球般越滾越大，包括大陸國家體育局至足協上下均受到波及，大陸足協幾乎一線主官涉案遭「團滅」，再加上大陸男足在近期的國際賽事表現差強人意，讓球迷十分失望。

根據檢方指控，被告陳戌源2010年至2023年先後利用擔任上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合8103萬餘元（人民幣）。檢察機關提請以受賄罪追究陳戌源的刑事責任。

庭審中，控辯雙方在法庭的主持下交互詰問，陳戌源進行最後陳述，當庭表示認罪悔罪，法官也宣布擇期宣判。此外，大陸足協前常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮受賄、行賄案，武漢全民健身中心前副主任劉磊受賄、行賄案，也在29日分別由湖北咸寧市咸安區人民法院、湖北嘉魚縣人民法院公開開庭審理。

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