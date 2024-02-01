陸80後女官員索賄176萬判5年徒刑　曾嗆聲：對著幹誰能幹過我？

▲大陸一名官員張玥在地方耀武揚威，索賄近40萬元人民幣遭實名舉報。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名80後（1980年後出生）女官員張玥2023年遭爆向商界索賄近40萬元人民幣（約176萬元新台幣），舉報者正是認為維護關係成本太高的「商人朋友」。張玥在2023年初被查，11月便以受賄罪被一審判決有期徒刑5年，處罰金25萬元人民幣（約110萬元新台幣）。

《紅星新聞》報導，從當時舉報人發布的這段音頻（錄音檔）中可以聽到，張玥在和舉報人的對話中表示，「你覺得你和我對著幹能幹過我？」；「你覺得在鄉鎮誰能幹過我了？」。

公開資訊顯示，張玥是山西陽曲人，1982年6月出生，現年42歲，曾任陽曲縣侯村鄉組宣委員；共青團陽曲縣委書記；陽曲縣大盂鎮黨委副書記、鎮長、四級調研員。2021年12月，任陽曲縣凌井店鄉黨委書記、四級調研員。

張玥長期擔任鄉鎮的主要領導，一間民營企業老闆閆某為了接近張玥，多次幫她在飯局上買單，逢年過節不忘送禮，成微張玥的「朋友」。凌井店鄉2022年6月先後啓動大棚道路硬化工程及土窯洞拆除復耕工程，張玥未經公開招標，自作主張把這兩項約200萬元（人民幣，下同）的工程交給閆某，甚至安排下屬補辦一套偽造的流程手續。

此後，張玥將欠閆某的36萬元購房款強行當作閆某給她的好處費，閆某覺得維護「合作關係」成本太高，一怒之下決定實名舉報，才讓張玥的索賄行為曝光。