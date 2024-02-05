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大陸 大陸焦點 特派現場

已婚名醫是「性變態」！常年嫖娼、拍床片當戰績…多女慘淪玩物

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一黃姓女子近日在抖音發出多條影片，實名舉報自己的前夫-武漢大學人民醫院胰腺外科副主任醫生、武漢大學教授湯志剛。她怒斥前夫「嚴重心理變態」、「性變態」，曝光前夫多個變態行為，包括他常年嫖娼、包養情人、不顧次日病人手術引發醫療事故等。6日。武漢大學人民醫院通報稱，涉事醫生已被撤職。

綜合陸媒報導，湯志剛與影片發布人黃女已經離婚，雙方正就財產分割問題進行法律訴訟。黃女此前透露，2018年底，她與湯志剛透過婚戀網站相識。 2019年3月，雙方確認戀愛關係並開始同居。 2019年7月8日，二人登記結婚。 2019年7月12日，她與湯志剛互發微信，提出離婚。

▲武大人民醫院一教授被前妻舉報。（圖／翻攝自影片）

▲武大人民醫院一教授被前妻舉報。（圖／翻攝自影片）

黃女在長達3分鐘的影片中，對著鏡頭手持身分證實名舉報自己前夫。影片中，湯志剛被指嚴重心理變態、性變態，以玩弄、虐待、傷害女性為樂。

黃女列舉多個事例，她表示，婚姻關係存續期間，湯志剛多次出軌、嫖娼，有多個情人，還夥同情人陳女惡意轉移夫妻共同財產。

湯志剛還被指騙婚、設局「殺子」。黃女稱，懷孕後，湯志剛通過頻繁家暴脅迫她放棄一切並離婚，為了不支付撫養費，湯志剛還想盡一切辦法，威脅她必須終止妊娠。

▲武大人民醫院一教授被前妻舉報。（圖／翻攝自影片）

黃女公開的錄音還顯示，她詢問湯志剛晚歸原因，湯承認是下班後在醫院附近花了200元去嫖娼，之後又見了老情人。更讓黃女感到噁心的是，湯志剛喜歡在與女性親密時拍下影片並保存在網盤上，事後還以此向他人炫耀自己的「戰績」，且湯志剛還有常年賭博等違法行為。

據醫院官網介紹，湯志剛為肝膽外科（東院）醫學博士，教授、主任醫師，博士生導師，德國慕尼黑工業大學、德國魯爾大學高級訪問學者，肝膽外科副主任，重點專研肝膽胰腺外科、腔鏡外科等。

武漢大學人民醫院5日通報稱，根據上級紀檢監察機構調查結果，鑑於湯志剛違反廉潔紀律、違反生活紀律，嚴重損害黨員幹部形象，決定給予湯志剛黨內嚴重警告（影響期二年）處分；撤銷湯志剛胰腺外科副主任職務，解除與其人事代理關係；按程序報請撤銷湯志剛相關專業技術職務及研究生導師資格。

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