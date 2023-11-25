紅衣女闖論壇高喊「藥企總監白嫖我14年」　主辦方：私人恩怨

記者魏有德／綜合報導

中華醫學會糖尿病學分會第25次全國學術會議23日在武漢國際會議中心舉辦，在其中一場學術研討會上出現了戲劇性的小插曲。根據與會人士手機拍下的畫面顯示，會議進行過程中，一名紅衣女子突然高舉雙手大喊，「OO藥業總監程OO，白嫖我14年，白嫖我14年.....。」在吶喊的過程中，工作人員迅速上前將女子帶出會場。

▲紅衣女子大鬧學術研討會被架離。（圖／翻攝大皖新聞，下同）

《大皖新聞》報導，視頻（影片，下同）中可以看到，會場講台上有人正在演講，背景大屏幕（螢幕）上顯示的PPT內容是有關糖尿病的研究內容，旁邊顯示會場活動的標誌為「CDS2023」。網傳信息中還有一張疑似是電子郵件的截圖，郵件內容中稱，程某某與多人有不正當關係。

據了解，這場活動由中華醫學會和中華醫學會糖尿病學分會主辦，湖北省醫學會承辦，會議於11月23日上午開幕，設有眾多分論壇，參會者是來自大陸各地醫院和大學的醫生和學者，也有醫藥企業的代表。

而這名被舉報的程姓總監任職於大陸知名藥企，該企業官網顯示，他們是一家全球領先的生物製藥公司，目標是戰勝糖尿病和肥胖症、罕見血液疾病、內分泌紊亂等嚴重慢性疾病，在全球80個國家和地區擁有約4.7萬名員工。

事件發生後，大會主辦方表示，紅衣女子並非受邀與會人員，程姓總監有沒有出席也無從得知，「這是一個插曲，是一個私人的恩怨。」