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大陸 大陸焦點 特派現場

已婚女會計「偷流產2次」染HPV…遭老公揪出官員小王！2人下場曝

▲山東黃金集團黨委常委、副總經理王立君。（圖／翻攝自微博）

▲山東黃金集團黨委常委、副總經理王立君。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國企山東黃金集團黨委常委、副總經理王立君此前遭舉報，與下屬公司的已婚女職員長期保持不正當關係，女方曾2次流產，還感染過HPV病毒。12日，山東黃金集團有限公司發布處理結果，王立君被撤職，與其出軌的女下屬張女調崗。

據《大皖新聞》，2023年11月7日有網友實名舉報，山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王立君，與自己的妻子、山東黃金集團派駐另一公司的財務總監張姓女子長期保持不正當關係、權色交易等違紀違法行為，受到網友關注。

舉報信顯示，「2023年10月初，我無意中看到張女（其妻子）曾有驗血查懷孕的檢查記錄，進而更加懷疑其出軌。我到醫院查詢其檢查記錄，發現張女在2019年3月曾做過人流手術，當年還曾多次驗尿驗血查懷孕，做實其出軌證據。」該網友在發現妻子出軌後查詢妻子微信聊天記錄，發現妻子張女經常通過微信和一微信名為「孤獨的蒼狼」的人聯繫，而且該微信用戶「孤獨的蒼狼」和張女同在山東黃金集團內部聊天群，後經向山東黃金集團內部熟人瞭解，「孤獨的蒼狼」為山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王立君，「有妻子有孩子，是張女多年的上級領導，比張女大15歲。」

文章中更是披露，「兩人自2011年起就長期存在不正當性關係，張女2013年、2019年兩次為王立君流產，2021年還曾感染HPV16+，該病毒主要為性傳播疾病，俗稱尖銳濕疣。張女還曾購買一套公寓作為兩人約會場地。兩人在2023年10月份還有出軌行為。」

▲山東黃金集團黨委常委、副總經理王立君。（圖／翻攝自微博）

後文中，舉報人又羅列其對山東黃金集團副總經理王立君的三條舉報事項等，主要事實包括「兩人長達十多年的不正當關係期間，王立君導致張女至少懷孕2次後流產」、「在王立君的打招呼關照下，張女事業進入快車道，每隔一兩年就提拔或到更加重要崗位。從山東黃金集團下屬二級公司主管會計一步步提拔為上市公司銀泰黃金股份有限公司董事、財務總監，王立君一直作為其直接領導或分管集團領導，在其關鍵晉升節點上進行打招呼關照」等。

12日，據山東黃金集團有限公司官網消息，2024年1月12日，聯合調查組發布情況通報，山東省紀委監委會同山東黃金集團成立聯合調查組，對實名舉報反映山東黃金集團原黨委常委、副總經理王立君和銀泰黃金股份有限公司張女有關問題進行了調查核實。

經查，王立君存在違反中央八項規定精神和廉潔紀律問題。王立君、張女存在違反生活紀律問題。未發現二人在山東黃金集團並購銀泰黃金過程中存在違紀違法問題。根據黨規黨紀有關規定，給予王立君撤銷黨內職務、政務撤職處分；給予張女黨內嚴重警告處分，調離崗位。

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