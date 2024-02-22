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社會 社會焦點 保障人權

換車道沒打方向燈遭檢舉　女3分鐘吞4200元罰單！抗罰敗訴

▲超車,紅綠燈。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲莊姓女子開車變換車道沒依規定全程打方向燈，後車駕駛以行車記錄器畫面向警方檢舉，3分鐘內開單2張。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃哲民／台北報導

新竹1名莊姓女子2021年因開車變換車道未全程打方向燈，同1天被同1名後方駕駛提供行車記錄器畫面檢舉，短短3分鐘在平面道路與國道各被開單1張、共罰4200元並記違規點數1點，她提告抗罰，主張警方用民眾提供的行車記錄器畫面舉發，違反《個人資料處理法》，法官認定本件檢舉影片無變造偽造情形，且法律開放民眾檢舉交通違規，判莊女敗訴確定。

判決指出，莊女本件被舉發的違規情節，分別為2021年10月13日上午8點05分，開車在新竹市往科學園區方向的平面路段，從內側變換到外側車道沒全程打方向燈，3分鐘後，莊女開車在國道1號南下匝道從右側切入左側，再被抓包僅打方向燈閃爍3次就關閉，但當時右側車身還在右側車道上。

莊女各被新竹市第二警分局和國道第二公路警察大隊開單，共罰4200元並記違規點數1點，她提告抗罰，堅稱先打方向燈才換車道，但汽車方向盤與方向燈連動，方向盤回正到一定角度就會關閉方向燈，並非她提前停止打燈，不能僅因她車子只剩1輪還沒全部進入車道，就認定她違規。

此外，莊女得知是同1名後方駕駛提供行車記錄器給警方開單，她怒批這是「氾濫檢舉」，3分鐘連開2單違反比例原則，且行車記錄器畫面僅幫助釐清交通事故責任，若用來舉發交通違規，已違反《個資法》禁止蒐集目的外使用的規定，且不排除行車記錄器錯植日期、影片掉幀與未通過度量衡檢測。

▲▼兜風，遊車河，開車，行車記錄器，駕駛。（示意圖／Photo by Mark Cruz on Unsplash）

▲法官認為行車記錄器也是可用來舉發交通違規的科學儀器。（示意圖／Photo by Mark Cruz on Unsplash）

法官審理認為，轉彎或變換車道須預先打方向燈或以手勢提醒其他用路人，是駕駛人應有的基本常識與應盡的注意義務，且應持續打燈至完成變換車道為止，本件檢舉影片顯示莊女的車身還在跨越車道，方向燈就熄了，明顯違規。

法官指出，《道路交通管理處罰條例》開放民眾舉證檢舉違規，藉此嚇阻取巧成性的駕駛人、彌補警力有限的困難，以達維護交通安全目的，但不提供檢舉獎金，本件檢舉影片經當庭勘驗，播放畫面流暢，日期時間與地點等資訊齊全，沒被變造偽造，無故中斷或剪接情況。

法官表示，行車記錄器也屬科學儀器，忠實記錄透過鏡頭與感光元件所見影像，但不涉及量測數據，所以不必像警方舉發違規所用的雷達測速儀、酒測器材，須定期通過經濟部標準檢驗局度量衡檢驗，何況舉發交通違規也是記錄行駛時車前狀況的附隨用途，不違反《個資法》相關規定。

一審據此判莊女敗訴，莊女上訴仍主張應查明本件檢舉影片是否檢舉時，已距離事發逾7天而依法免責，或影片有無掉格失真，以及3分鐘開單2張是否重複處罰，莊女更質疑檢舉人的行車記錄器，平常是否專門用來蒐集交通違規。

二審台北高等行政法院指出，莊女上訴理由在一審都已查明，而6分鐘內連續違規只罰1次的規定，通常僅限於行使在「同一路段」，跟莊女本件分別在平面道路與國道違規不同，據此認定莊女上訴不合法，直接裁定駁回確定，莊女還須支付一、二審裁判費共1050元。

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