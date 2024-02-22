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民團反對「微罪不記點」　怒批交通部縱容違規「執法走回頭路」

▲▼行人零死亡推動聯盟召開「堅決反對交通部縱容違規，人命安全不能走回頭路」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行人零死亡推動聯盟堅決反對「微罪不記點」，怒批交通部縱容違規，不應走回頭路。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

違規記點和檢舉制度引發民眾不滿，交通部長王國材日前表示，已檢討罰款在1200元以下交通違規將不記點。此舉引發「行人零死亡推動聯盟」不滿，今（22日）召開記者會，除對交通部作法感到遺憾與憤怒，更指人命安全不能走回頭路，堅決反對交通部縱容違規，政策更不能朝令夕改，執法也不應走回頭路，應廣納民意且盡快改善政策。

面對違規記點和檢舉制度引發民怨，交通部重新檢討記點和制度，研擬罰款1200元以下的交通違規「微罪不記點」、微罪不開放檢舉、民眾檢舉違規不記點，但仍維持罰款，交通部長王國材昨更表示，目前雖然是看守內閣，但當時是他跟立委討論出來這項，這次由他來負責任，希望520新內閣上路前完成修法。

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交通部做法引發「行人零死亡推動聯盟」不滿，今天召開記者會，高喊「反對交部縱容違規，政策更不應朝令夕改，工程教育未改善，執法不應走回頭路」等口號。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，對交通部做法感到非常遺憾與憤怒，交通安全改善現況影響甚鉅，記點制已經變成宛如鐘擺，哪裡有意見就往哪裡擺，去年11月就因職業駕駛抗議取消2項交通違規記點，不到半年又要取消「罰款1200元以下」違規不記點，讓民眾對政府信任基礎逐漸薄弱，道安大開倒車。

對於王國材稱道安已有改善可放寬執法，行人零死亡推動聯盟理事林元敏指出，去年道安成績根本慘不忍睹，去年1至11月交通死亡人數仍高達2759人，甚至嚴重事故高達36萬多件，不僅創歷年同期新高，還比前年同期增加2.8萬件以上。

林元敏進一步表示，罰款1200元以下違規，包含駕駛中使用手機、違規逆向、超車等，交通部走回頭路做法，將損害台灣好不容易正要開始建立的「人本交通」文化，故聯盟堅決反對漠視用路人且做法倒退的政策，因為這種放任違規的行為，不能稱為交通管理，只會讓不良駕駛更自由違法，讓用路人安全與性命更不被重視。

行人零死亡推動聯盟理事長則陳愷寧則批評交通部，「工程」與「教育」的改善沒有任何規劃，就要隨意開放不執法，交通部過去每次遇到問題就只會用執法手段調控，但更應該著重在「駕駛教育養成、車輛安全法規、交通工程設計」等面向，遺憾的是，聯盟多次向交通部表達，應先與民間團體共同討論，再修改政策，但交通部依然故我，要求交通部廣納民意，盡快改善政策，減少死傷嚴重問題。

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