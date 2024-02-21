不爽騎士「違規左轉煞車燈不亮」PO文公審　他超速還逼車反挨轟

記者林東良／台南報導

有網友在臉書社群PO文指控，在南善化區有機車騎士除煞車燈不亮，又騎內線快車道，而且又不打方向燈也不兩段式左轉，害他差點撞上，網友十分不滿將影片PO網公審，市警善化分局指出，警方尚未接獲檢舉，但從影片可看出，雙方都有違規。

▲有網友在臉書社群PO文指控，在南善化區有機車騎士除煞車燈不亮，又騎內線快車道，且又不打方向燈即不兩段式左轉，害他差點撞上。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

網友在臉書「爆料公社」網路社群PO出一巷段影片指出：「我不知道你是不是善化人，但我知道我差點送你上天堂，你煞車燈不亮又騎內線又不打方向燈也不兩段式…」。網友們看了也留言反映：「一個改裝超速仔遇到一個機車三寶差點肇事的故事」、「狗與猴子的交會」、「破車吵到他祖先都復活了」…，網友似乎對雙方都不認同。

▲善化分局交通組組長黃詩萍說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

善化分局交通組組長黃詩萍指出，本案機車轉彎未使用方向燈，違反道交條例第 42 條規定、未依規定二段式左轉違反第 48 條規定、煞車燈故障違反第16條規定，合計最高處新台幣7200元；另汽車連續鳴按喇叭逼迫機車讓道，違反第 43 條危險駕車，處新台幣 6000-36000 元。

黃詩萍組長提醒駕駛朋友們，行車時應遵守標誌、標線行駛，行駛前應檢驗車輛功能是否正常，確維交通安全。