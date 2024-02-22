掃碼看「高清」！新竹市警推違規紅單查詢　累積扣點也可查

▲許多人收到罰單後常有看不清楚的困擾，新竹市警方特別推出線上查詢系統，供民眾查詢。（示意圖／資料照）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市警察局今天（22日）起實施新措施，提供民眾線上查詢交通違規照片。交通隊表示，交通違規逕行舉發案件時，會同時列印通知單及違規照片，但常有民眾反映照片太小，致無法清楚檢視違規情形，因此自今天起，民眾可直接至交通隊便民服務網查詢清楚的違規照片。

民眾除可自警察局官方網站連結至「交通違規便民服務網」外，也可在收到舉發通知單後，以手機掃描照片上方QR code後，即可連結至查詢頁面，進入網站後民眾僅需輸入「舉發單號」、「車牌號碼」及「違規日期」，即可檢視該違規案件之照片；本查詢服務提供民眾查詢新竹市警察局各單位113年1月1日後以科學儀器採證逕行舉發(不含違規停車拖吊)及民眾檢舉之案件採證照片資料，並自舉發日起1年內均得使用該網頁查詢。

▲▼只要利用手機掃描通知單上的QR code，就可連結至查詢網站，除了看清楚的照片外，也可查詢違規點數。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方表示，民眾違規可能不清楚罰鍰後是否有記點處分，如闖紅燈違規罰鍰1,800-5,400元並記違規點數3點，超速違規罰鍰1,200-6,000元並記違規點數1點，駕駛人在1年內，交通違規記點每達12點者，將遭監理機關吊扣駕駛執照2個月；2年內經吊扣駕駛執照2次，再有記點違規時，吊銷駕駛執照。

為了方便民眾查詢記點情形，交通隊亦同時加入「違規記點方便查QR code」，提醒民眾注意自己累計違規點數，也避免因記點而遭到駕照吊扣或吊銷處分。