醫界翹楚v.s法界先鋒！士檢赴北榮「草山工作坊」　進行醫法對話

▲士林地檢署為因應今年甫施行「醫療事故預防及爭議處理法」，特別親自拜會台北榮總，進行醫法雙方對話交流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署為因應甫施行的「醫療事故預防及爭議處理法」，檢察長顏迺偉親自拜會北榮醫院陳威銘院長，提出醫法雙方對話交流，並舉辦「草山工作坊-司法與醫學對話」，讓彼此交換醫法實務上面臨問題，討論適宜的解決方針，建立醫法應加強溝通聯繫的共識，更讓醫法對話，再啟新頁。

士檢為精進檢察官對於醫事人員或緊急醫療救護人員執行醫療或救護業務的熟悉度及對於醫療糾紛案件處理精確度，加上因應今年甫施行「醫療事故預防及爭議處理法」新增有關醫療爭議調解新制，大幅變革檢察官偵查醫療爭議刑事案件應先移付調解及停止偵查等偵辦流程，顏迺偉檢察長日前特拜會台北榮民總醫院陳威明院長，提出醫法雙方對話交流，希冀藉由實地觀摩見習，裨益檢察官爾後妥速偵辦醫療暴力及醫療爭議刑事案件的芻議，獲陳院長的大力支持。

昨（21）日士檢即舉辦「草山工作坊-司法與醫學之對話」檢察官在職訓練課程，除士檢專責辦理醫療案件檢察官參加外，並開放台地方檢察署及新北地方檢察署檢察官一起參與交流。

▲（左）顏迺偉檢察長拜會台北榮民總醫院陳威明院長，安排醫法對話交流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士檢說，本次教育訓練擺脫傳統傳統教科書式授課方式，而是透過實地觀摩、專業見習等方式讓醫法直接溝通對話，上課教室就在北榮醫療現場，研習內容除了由剛從開刀房結束手術的陳威明院長親臨致詞表達全力協助意外，接續並由醫院的醫務企管部、急診部、重症醫學部、手術管理委員會等主任、醫師就醫務管理、病歷判讀、急診運作、手術進行等從醫療實務面深度解析及說明外，並實地參訪急診部及智慧型手術大樓，親身體驗醫事人員繁忙工作現況，感受第一線醫護同仁夜以繼日、備極辛勞之處。

▲檢察官們脫下紫色法袍換上紫色手術工作服，親身體驗醫事人員繁忙工作現況。（圖／記者黃宥寧翻攝）

參訪結束後並由北榮林永煬副院長主持座談，與會的檢察官紛紛就當日所見所聞與醫事人員進行意見交流，彼此也交換醫法實務上面臨之問題，討論適宜之解決方針，建立醫法應加強溝通聯繫的共識。

全程參與的顏檢察長表示，此次研習活動，不僅提供北三檢學習交流之平台，更讓司法人員與醫護人員有機會進行深入對話，增進彼此瞭解，相互激盪中更能同理醫療暴力防制的重要性及醫預法新制妥適運作的必要性，可謂成果豐碩，更讓醫法對話，再啟新頁。

