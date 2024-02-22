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印度移工廣受世界信任　陳建仁：遺憾外界用種族歧視貼標籤

▲▼行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

前立委蔡正元質疑引進印度移工，人力仲介業者可獲得龐大利益。對此，行政院長陳建仁22日在院會中表示，部分媒體和人士污名化印度移工，對印度人民相當不公平，也容易造成國際社會對台灣的誤解，希望有心人士不要繼續對印度移工污名化作為，請勞動部持續對相關錯誤與不實訊息加以澄清。

行政院發言人林子倫說，院長陳建仁在院會中對台印簽署勞工合作備忘錄進行提示，台灣和印度簽訂勞工備忘錄，實際上是因應少子化挑戰，使得國內某些產業有缺工現象，因此需要補充更多的移工來源國。

陳建仁提到，從國際現況來看，印度移工廣受世界各國信賴，德國、義大利、中東都有引進，日本、韓國都已簽署中，台灣跟印度簽署MOU，增加優質移工的來源多一個選擇機會，同時也繼續維持台灣的競爭力。

「未來，印度移工引進的數額必須依照台灣產業的需求，並由台灣方面決定。」陳建仁提到，部分媒體和人士污名化印度移工，對印度人民相當不公平，也容易造成國際社會對台灣的誤解，希望有心人士不要繼續對印度移工污名化作為，請勞動部持續對相關錯誤與不實訊息加以澄清。

陳建仁也以自身經驗表示，中研院2萬名員工中，約有1000位博士後，其中有250位博士後是印度人。此外，新創產業中，印度裔也很多，所以對外界用種族歧視來貼標籤，他感到相當遺憾。

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