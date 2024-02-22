嘉義石棹春櫻盛開！琉璃光閃耀櫻花步道　連續5天賞夜櫻

▲嘉義石棹春櫻盛開 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大阿里山山區元月起進入櫻花大爆發期，各品種櫻花隨著時序接力綻放，竹崎鄉石棹社區發展協會，2月29日起至3月4日一連5天晚上，將在石棹櫻之道舉辦「春櫻夜-遇見夜琉璃」活動，在夜琉璃和昭和櫻花步道下，讓遊客體驗茶旅達人精心佈展的特色茶席，茶席每天晚上分兩個梯次舉行，採預約制，有興趣的遊客請上預約網部掃描QRCode報名。

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▲嘉義石棹在夜琉璃和昭和櫻花步道下。（圖／嘉義市政府提供）

有如置身世外仙境，浪漫爆棚，石棹春櫻夜每年都吸引滿滿的人潮不畏寒冬體驗阿里山多元的茶文化新風貌。縣長翁章梁說：「這個時候來阿里山，您一定不會後悔。」

在星空、琉璃光景及櫻花簇簇擁下，在海拔1500公尺的石棹山區結合了賞櫻與茶的對話，大家細細品啜，觀形、察色、聞香、嚐滋味，色、香、味、形通過心靈，阿里山高山茶的茶湯滋味，傳達了品茗與心靈陶冶的感受。

竹崎鄉中和村長洪銀盛指出，石棹地區是高山茶的重要產地，還有豐富的高山景觀資源，氣象萬千的雲海、翻騰的夜琉璃、森林和櫻花，發展出適合旅遊的茶園民宿，感謝阿管處結合當地觀光資源興建包括雲之道、霧之道、愛之道、櫻之道、茶之道、霞之道等步道設施，以及縣府觀光資源的挹注，一年四季風情各異，都很適合旅遊。

石棹社區發展協會理事長鄧雅元表示，冬季到隔年3月如雲浪般翻湧的日落、雲海景觀和琉璃光，在櫻花陪襯下，美景當前，讓人陶醉在落櫻繽紛的情境，吸引來自全國的賞櫻和愛好攝影人士不遠千里而來，只為捕抓那剎那間的震撼美景，歡迎大家2月29日至3月4日春暖花開時節，來一趟春櫻夜知性之旅。