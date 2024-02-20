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清境奔羊節23日登場　台14甲封路2km供113頭山道綿羊衝刺半小時

▲清境農場奔羊節23日登場。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場奔羊節23日登場。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境地區年度重大活動奔羊節將於2月23日（五）上午開跑，清境農場表示，今年櫻花盛開，讓整個青青草原花團錦簇、療育人心，屆時加上113頭羊隻扮演「山道綿羊」一起奔跑在台14甲公路，更是盛況空前，保證讓人一掃年後上班上課的抑鬱，充飽電滿血回歸。

農場指出，今年奔羊節有5大焦點值得關注：1. 綿羊秀場將從上午9:00開始由聲勢磅礡的禪鼓隊，以及天籟之聲的希娜巴嵐國小合唱團揭開活動序幕，遊客可享受兩組不同的音樂洗禮；2. 今年清境農場推出消費888元換取抽獎卷的活動，最大獎是「清境YOYO卡」，中獎人可享每次20元保險票優惠價，一年之內來青青草原無限次玩樂，入住國民賓館也有特別優惠。

▲清境農場奔羊節23日登場。（圖／清境農場提供）

▲清境農場奔羊節23日登場。（圖／清境農場提供）

3. 台14甲素有「最美公路」美譽，遊客可一邊欣賞中央山脈的壯闊美景，一邊與羊隻一起奔跑，全程約2公里，不但是遊客最好的年後消脂運動，也可解鎖「有羊陪跑」的人生成就和經驗；4. 奔羊的終點在國民賓館的停車場處，館區內櫻花盛開，可以賞花同時與綿羊互動，更是拍照打卡的熱點；5. 知名Youtuber「六一遛阿寬」今年也會參加奔羊節活動，遊客有機會在其頻道中不經意路過露臉。

▲清境農場奔羊節23日登場。（圖／清境農場提供）

農場提醒有意參加奔羊節的遊客，當天上午8:30開始可在統一遊客休閒中心（國民賓館旁，小瑞士花園對面）搭乘免費接駁車；公路局中區養護分局工程分局指出，活動時間為113年2月23日上午10時20分至50分，路線使用省道台14甲線7K+800至9K+500（國民賓館至清境南商圈），全長約2公里，屆時將清境農場志工沿線進行交通疏導，重要路口由仁愛警分局員警協助交通維持。

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