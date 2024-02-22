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兒補習玩手機「被沒收1星期」　家長嗆報警！老師趕人：不收你兒子

▲▼教育，升學，課堂，學校，學生，課綱，老師。（圖／視覺中國）

▲兒子在補習班玩iPhone，被老師沒收處罰。（示意圖／視覺中國）

網搜小組／劉維榛報導

最近一對國小兄妹過著「有紀律的魔鬼日常」引起高度關注！有家長則是抱怨，兒子補習偷玩手機被沒收，且規定要保管一星期，導致兒子回家哭鬧不休，於是原PO親自去找老師拿手機，同樣遭到拒絕，兩人衝突一觸即發，原PO揚言報警，結果老師回嗆不收這名學生了，讓千名網友看傻眼。

一名網友在《匿名公社》表示，兒子在補習班偷玩手機被沒收，老師規定一星期後才歸還，兒子回家為此哭鬧整晚，「被老師這樣無理對待，身心已受到嚴重的傷害」，隔天原PO親自跑一趟補習班，結果老師依舊不肯歸還，甚至擺一副高姿態。

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原PO氣得嗆聲，「這已經觸犯法律，你沒有任何資格扣押我兒子的私人物， 而且我兒子的手機是iPhone14」，加上手機沒有密碼鎖，原PO擔心被老師擅自利用。不僅如此，現場衝突一觸即發，原PO揚言報警處理，然而老師回嗆「不收你兒子」，要原PO兒子離開補習班。

對此，原PO火冒三丈直呼，「有這種不講理的老師嗎？為人師表可以這樣嗎？我只是個普通家庭？他看不起我就算了，怎麼可以這樣對待我的兒子，這不就是欺負老實人嗎？」

該文被貼到《爆料公社》，一票網友逆風力挺，「所以老師到底該怎麼教小孩？不能打不能罵，做事有原則也不行」、「想要在老師的補習班上課，請遵守老師的規定，不遵守規定要這樣擾亂秩序，不如不要去」、「現在家長送補習班要看到成績成長又不能讓人管教，那不是很可笑嗎？讓小孩遵守規矩很難？違反規定就是處罰」、「如果是我兒子因為上課玩手機被沒收，我會拜託老師沒收到學期末」、「我要是補習班老師，一定會把手機交還給家長，但也會把『寶貝孩子』交還給家長，麻煩請自己帶回家管教管教，錢也會全數退給家長，就當沒收過這種學生，您為寶貝孩子所出的學費，實在是賺不起啊」。

也有網友直言，老師此舉過當了，「老師可能沒錯但違法」、「這老師大概沒有被告過侵占」、「其實是犯法的行為」、「老師沒有權力沒收他人財物，警察都不一定能隨意沒收他人財產了更何況是個老師」、「提告就解決了，老師可以約束學生，但是不能違法」。

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