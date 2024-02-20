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搶賣「紅魔8Pro」電競手機　米客邦募資2325萬被控詐欺結果出爐

▲▼ 。（圖／翻攝自米客邦官網）

▲募資平台去年發起電競手機募資計畫，結果因產品審驗問題無法進口銷售。（資料照／翻攝自米客邦官網）

記者劉昌松／台北報導

3C代理公司米客邦負責人謝政宇，去年看準電競市場正夯，準備進口大陸電競手機「紅魔8Pro台灣版」，並公開接受募資，結果募得2325萬元，近千網友事後遲遲收不到貨，才發現原來手機根本未經國家通訊傳播委員會(NCC)審驗核准，無法進口，受害人紛紛提告詐欺，台北地檢署調查認為，謝男應非存心不交貨，20日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

謝男經營的米客邦(miclub，伊瑪格科技公司)時常以代理大陸商品上網接受集資販售，2022年3月間，謝男透過募資平台FlyingV，發起電競手機「紅魔8Pro台灣版」的募資計劃。

募資計畫短短一星期就獲得2300多萬元挹注，有932人預期可以2萬多到3萬元不等價格取得手機，但等了幾個月卻遲遲沒收到貨，有網友開始抱怨要求退費，甚至向NCC提出申訴，NCC當時表示，尚未收到紅魔8Pro手機的驗證申請，依《電信管理法》規定，未經審驗核准的智慧型手機，不得進口。

事件引爆大批網友不滿，紛紛在各地警局提告指控米客邦詐欺斂財，NCC也將收集到的受害人提供資訊，函送台北地檢署一併偵辦。

謝男到案喊冤，表示3C產品有時效性，所以他一邊募資、販售，一邊向主管機關申請審驗，只是最後無法取得進口許可，而募資款項則被平台FlyingV扣留，無法動用。

檢察官調查全案始末，發現謝男目前仍為此事與NCC打行政訴訟，認為謝男辯詞可採，並非從一開始就存心騙錢不交貨，只是卡在產品審驗未過，導致無法履行出貨責任，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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