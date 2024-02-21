接手麻吉女友下場超慘！挨告下藥性侵害下體大出血...結局傻眼了

▲女子指控男友餵食藥物後性侵，導致她醒來發現下體流血。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名女子指控男友餵她服用安眠藥，趁她陷入昏睡無法拒絕的情況下性侵，她醒來發現下體大出血，手機也不見了，女子逃到警局提告男友性侵，由警員陪同她就醫，醫生說下體因激烈性行為而受傷，但檢察官調閱相關病歷，沒有醫師診斷過下體傷勢情形，反而是女子自己長期看身心科拿安眠藥，21日以罪嫌不足等理由，處分不起訴男友。

據了解，被害人原是林姓男子友人的女友，和前任分手後，在2022年與林男短暫交往1個月，交往期間偶而同宿，林男被控告妨害性自主以及侵占手機後，因傳喚未到案而遭通緝，日前才因得知自己涉案，主動向地檢署投案。

林男辯稱和被害人交往期間短暫，也知道被害人有服用安眠藥的習慣，有時會幫忙拿藥交給被害人，還曾因被害人對藥物依賴性太強，勸被害人不要吃那麼多，但他絕對沒有餵藥迷姦被害人。

被害人則堅持，某次林男給她的藥，效應極大，她吃了就睡著，醒來發現下體大出血，她嚇得逃到附近警察局報案，警察陪同她到醫院，醫生診斷認為是因激烈性行為，才會導致下體受傷出血，而她逃出過程倉促，忘了帶走的手機，也被林男侵占不歸還。

檢察官根據被害人說法，查證警方的確因看被害人精神不穩定，陪同到台大就醫，但調閱就醫紀錄，發現被害人病歷上沒有提到任何與下體受傷原因相關的紀錄或醫囑，而被害人本身時常到身心科掛號拿藥，查無林男涉嫌餵藥性侵的事證，加上後來被害人陳報，已經找到手機，要撤回對林男的侵占告訴，檢察官最後以罪嫌不足處分不起訴林男。