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社會 社會焦點 保障人權

鬆綁中風翁害摔傷緊急開顱　女看護狡辯病人「想測試自己」被打臉

▲住院,病人,患者,病患,醫院,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲中風翁因躁動被醫囑用束帶綑綁手腳保護，女看護卻擅自鬆綁引發摔傷意外。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名趙姓女子2021年在醫院擔任8旬王姓老翁的看護，到職第3天就疏忽造成已中風的王男摔落病床，結果二度中風，緊急開刀切除顱骨解壓移除血塊，趙女不認罪，辯稱雖短暫離開病房，但王男自己起身「想測試他自己」。台北地院審結，認定趙女辯解不實，但無法證明她的疏忽與王男2年後病逝相關，依過失傷害罪判她6月徒刑、得易科罰金，可上訴。

判決指出，趙女經王妻僱用，2021年7月28日起到醫院照顧當時86歲、因多項宿疾與腦中風住院的王男，由於王男情緒躁動，為防止跌倒發生意外或拔掉自己身上的點滴，醫囑用束帶綑綁王男雙手與右腳採取拘束保護，三餐與便溺原則都在床上解決，每2小時只能鬆綁15分鐘做關節運動促進血液循環，解除束帶期間須有人在旁照護。

趙女同月30日上午7點多，她將王男鬆綁吃完早餐後，卻沒重新綁好束帶，就逕自離開病房將餐盤拿到配膳間，王男獨自在病房從床上摔趴地面，不僅頭臉手腳破皮流血或紅腫，還引發顱內出血與再度急性中風。

▲▼ 病床,醫院,病人,病患,手術,點滴,治療,就醫,住院。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲中風翁因女看護的疏忽而滾落病床。（示意圖／取自免費圖Pixabay）

護理師聽見墜地聲趕來查看，和剛好走回病房的趙女合力扶起王男，檢視與記錄身體外傷時，王男狀況還正常，但上午11點多起意識開始模糊、不太能表達，檢查發現顱內有大片血腫，院方立刻安排神經外科醫師動手術，當晚7點多開刀切除顱骨解壓並移除血塊。

檢方原本起訴趙女涉犯過失傷害罪嫌，一審審理時，王男於2023年8月14日因肺炎合併急性呼吸衰竭過世，王男家屬氣憤趙女擅離職守，沒先知會護理師，離開病房也沒重新綁好束帶或拉起病床護欄，造成王男受傷導致病情惡化，檢方變更起訴法條，改依過失致死罪嫌論處。

趙女事發後沒再從事看護工作、目前無業，她到案不認罪，辯稱王男被綁就不肯吃飯，當時才鬆綁讓王男用餐，她短暫離開病房不到3分鐘，不算擅離職守，她認為王男不是滾落病床，而是自行起身站立再坐到地上，因王男腦袋很清楚，「他想測試他自己」，所以王男的傷勢並非她造成。護理師則證稱，每天查房都會提醒趙女為王男鬆綁前，一定要先經過醫護人員同意，用餐後則要馬上再綁起來。

法官查明王男當時摔趴地面，而非趙女所稱靠牆坐在地上，且王男無法自行站立行走，趙女辯解顯然不實，但王男事隔2年多才過世，期間不止1次進出醫院，難以判定死因跟摔落病床的傷勢有關，仍依過失傷害罪判趙女6月徒刑、得易科罰金18萬元，可上訴。

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