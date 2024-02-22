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鋒面提早到！今轉雨降7℃越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今天鋒面提早通過，北部高溫降7度，全台越晚越冷！氣象專家林得恩提醒，下波冷空氣更強，預估在下周一就會到達，初步評估，這波強度應介於「大陸冷氣團」與「強烈大陸冷氣團」之間。

中央氣象署預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨鋒面提早通過，加上東北季風增強，北部、東北部天氣稍轉涼，迎風面水氣增多，北部、東半部及恆春半島逐漸轉為局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東半部降雨可能較明顯，而中南部多雲為主，但山區也有零星降雨機率。

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林定宜說，今日北部、東半部高溫為20至24度，其他地區也略降至27至31度，越晚越涼冷，晚上北部、東北部低溫僅15-17度，其他地區也會轉涼。氣象署觀測，台北氣象站周三高溫來到29.2度，今預報高溫僅22度，降幅達7度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜表示，這波東北季風影響到周日，北部白天高溫20度以下，全天較涼，其他地區早晚較涼；周五到周日基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫雨，桃園和大台北也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

林定宜指出，下周一另波東北季風或冷氣團南下，冷空氣比前一波更涼冷，下周二東北季風或冷氣團影響，北部、東北部和東部天氣偏冷，其他地區早晚較冷，預估北部低溫11度，而大台北14度，中部13-14度，南部16-17度；這兩天北部、東半部和恆春半島有短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

林定宜分析，下周三冷空氣稍減弱，氣溫稍回升；下周四另波較強冷空氣南下，全台氣溫下降，可能影響到下周六，冷空氣強度還要再評估，因預報不確定性很大。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，下波冷空氣更強，預估在下周一就會到達，深夜氣溫再會下降，北部、東北部及東部又轉濕冷，其它地區也會跟著受到影響，初步評估，這波強度應介於冷氣團與強烈冷氣團等級之間。

ET快訊
鋒面提早到！今轉雨降7℃越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團
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