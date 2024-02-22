變天倒數！入夜北東轉濕冷　更強冷氣團下周一殺到「探13度」

▲鋒面將逐漸通過台灣，晚間有東北季風影響，今入夜後變天，北東有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(22日)要變天了，鋒面將逐漸通過台灣，晚間東北季風影響，北部、東半部轉陰雨天氣，氣溫也將有感下滑，北部低溫降至15度，周五持續降溫，低溫探14度，不過下波更強冷氣團將在下周一、二殺到，北部市區低溫再跌到13度。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，今晨台灣仍為鋒前天氣較穩定環境，各平地低溫為14到19度，仍有顯著輻射冷卻發生；今日白天開始，天氣慢慢有些變化了，晨間還位於海峽北部的鋒面系統將逐漸通過台灣，約至晚間東北季風接續影響，北部及東部將轉為陰有短暫雨天氣，氣溫也將下滑有感，尤其北部最明顯，高溫約22到24度，低溫15到16度。

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而中南部影響較小，為晴或多雲天氣，或許白天鋒面通過的期間，將偶有些零星短暫雨，但整體來說降雨影響很少，預期高溫27到31度，低溫16到19度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林孝儒表示，周五至周末將持續受東北季風影響，為較典型的迎風面北部及東部有短暫雨，背風面的中南部為晴時多雲的天氣型態。氣溫方面，北部及東部高溫17到21度，低溫14到15度；中南部高溫25到29度，低溫14到16度，有輻射冷卻影響機會，低溫也將不亞於北部。

下周一、下周二再有一波冷空氣接續南下影響，林孝儒說明，屆時除北部及東部持續為陰雨天氣外，氣溫再有往下探趨勢，北部市區低溫仍是有些機會達13到14度，為大陸冷氣團等級，並冷空氣到下周三才有減弱趨勢。