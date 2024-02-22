　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鋒面前緣抵達北部陸地！溫度大降8度　冷氣團下周接力「連凍5天」

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鋒面及東北季風影響，今北東有零星雨，將有一波降溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面前緣已經抵達北部陸地，今天北東將有零星短暫降雨，北台灣溫度將大降8度，明天受東北季風增強影響，低溫下探14度；下周一、下周二冷空氣挑戰冷氣團，全台有感降溫，早晚低溫探13度。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天鋒面通過，北台灣天氣轉涼，氣溫下降幅度舒適，明天將進一步轉涼，可感受涼意，東北季風影響降溫將持續到下周二，下周一冷空氣補充南下，氣溫會再下降，下周三氣溫才會回升，將是冷空氣減弱時間點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鋒面前緣已到台灣北部陸地和海峽這一帶，朱美霖表示，目前基隆北海岸有零星降雨，未來隨東北季風影響下，今天北部、東半部雲量增多，有零星短暫降雨。

未來一周降雨分布，朱美霖說明，降雨集中迎風面北部、東半部為主，水氣在東北風增強時有降雨情況，今天北部、東半部轉零星降雨，周五到周日迎風面也會有零星降雨，降雨以桃園以北、東半部為主，平地多雲。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，下周一、下周二有下一波冷高壓南下，高壓前緣仍有水氣，北部、東半部降雨增多，中南部山區也有零星飄雨，下周三冷空氣減弱，迎風面東北風風力減少，降雨趨緩。

溫度方面，朱美霖表示，昨天氣溫偏高，今天雲量增多、東北風南下，北台灣氣溫跟昨天相比有4到8度降幅，感受舒緩，明天白天氣溫下降，有4到6度降幅，高溫也會降到16到17度，感受偏涼冷，中南部雲量增多，高溫也會降到24到26度，感受舒適，東北季風影響期間，北台灣白天高溫不到20度，將有比較多天感受偏涼冷，各地留意早晚有低溫，中南部低溫甚至可到14到15度。

朱美霖指出，下波冷空氣將在下周一、下周二南下，受東北季風或大陸冷氣團影響，早晚低溫約13到15度，下周三開始氣溫有回溫趨勢。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

ET快訊
李多慧5年前金髮照被挖！　PTT驚「高配版小優」
司機吃午餐停路邊　BMW撞進車底扭成廢鐵...駕駛慘死
惡臭反應慢！蔣萬安「該懲處就懲處」　要全員：給我雞婆一點
快訊／台3線死亡車禍！　1女當場遭輾斃
包尿布進看守所！男關2天死亡　母獲國賠270萬
獨／上市大廠遭掛布條討債！　下游怨一年多拿不到貨款
台南「3女7男」大玩群交趴！　447個保險套嗨整夜
LIVE／淫魔富少李宗瑞燈會「獻藝」　Toyz爆穩交篠崎泫！
快訊／司馬庫斯賞櫻13人食物中毒　拉亞漢堡+秋原飯捲勒令停業
快訊／官方通報！　廣州大橋斷掉「2死1傷3失聯」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

李多慧5年前金髮應援照被挖出！PTT驚「高配版小優」　曝1處差很大

老闆好難！荷包蛋公告「沒6、7、8分熟」　他爆嘆：還要噴臉的

在桃園機場內「這3站進出免費」　一票都不知：原來可以這樣

精神科醫師挺虎媽！別再糾結「日睡幾小時」：孩子有百種教養方式

台灣燈會「龍來台灣」台南登場！台鐵推「鰻魚便當」限定開賣

心理健康幫助未來發展！15至30歲免費心理諮商　年輕人快把握

喊話陸客團來台！鄭文燦：盼兩岸觀光6月有轉機　3招搶觀光客

快訊／賞櫻團13人食物中毒　拉亞漢堡+秋原海苔飯捲遭勒令停業

玩迪士尼旅伴狂學日本妹喊「卡哇伊~」　她怒揭4雷點！全場爆共鳴

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

李多慧5年前金髮應援照被挖出！PTT驚「高配版小優」　曝1處差很大

老闆好難！荷包蛋公告「沒6、7、8分熟」　他爆嘆：還要噴臉的

在桃園機場內「這3站進出免費」　一票都不知：原來可以這樣

精神科醫師挺虎媽！別再糾結「日睡幾小時」：孩子有百種教養方式

台灣燈會「龍來台灣」台南登場！台鐵推「鰻魚便當」限定開賣

心理健康幫助未來發展！15至30歲免費心理諮商　年輕人快把握

喊話陸客團來台！鄭文燦：盼兩岸觀光6月有轉機　3招搶觀光客

快訊／賞櫻團13人食物中毒　拉亞漢堡+秋原海苔飯捲遭勒令停業

玩迪士尼旅伴狂學日本妹喊「卡哇伊~」　她怒揭4雷點！全場爆共鳴

趙春山／兩岸「沒有硝煙的戰爭」　美恐難助台一臂之力

不止ETF亮眼！全球科技基金創「龍」景　7檔今年漲幅逾1成

行政院通過公投不在籍投票草案　採「移轉投票」仍要本人親投

YT全是她影片！IU親自邀看演唱會⋯美國爺爺捂心臟狂喊：我的天啊

草莓降價6成！零售價下殺每斤只要100元　農改場：三期花開產量增

物聯網產值破2兆元！　國發會推「亞洲矽谷3.0」布局海外市場

對決國民神車！休旅車路口左轉遭撞「烏龜翻」　慘敗影片曝

海鷗懶得飛「爽搭高鐵」！ 到站熟練下車　網笑翻：買早鳥票嗎？

身分證拿出來！2／29壽星「免費爽玩樂園」　限時2天衝了

保時捷「Mission X電動超跑」有望量產　900V架構、1:1馬力重量比

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

即／賞櫻團13人食物中毒　2業者遭勒令停業

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

元宵節「別玩小鳥」15禁忌一次看　3星座財運旺

要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

即／桃園工廠惡火燒出廢氣！張善政示警2地區關緊門窗

30歲外送員車禍當下沒事！回家卻休克　女友狂叩救命

小兄妹童年被扼殺？家教逆風挺：都有錢的要死

日睡6小時「哥哥比媽媽高」　性教育老師：性早熟跡象

更多熱門

相關新聞

未來10天東北季風攪局！北東有雨　228短暫放晴回暖　

未來10天東北季風攪局！北東有雨　228短暫放晴回暖　

今天（22日）天氣將出現轉變，隨鋒面將通過台灣，東北季風隨後影響，北部、東部轉為有雨天氣，相較昨天，氣溫將出現大幅下滑，後續還有更強冷空氣接力，氣象專家賈新興表示，未來10天大致屬東北季風影響型態，僅2月28日和29日氣溫回升。

變天倒數！入夜北東轉濕冷　更強冷氣團下周一殺到「探13度」

變天倒數！入夜北東轉濕冷　更強冷氣團下周一殺到「探13度」

要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝

要變天了！　今早2條清楚「雲線」曝

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

關鍵字：

天氣氣象署氣象東北季風鋒面降溫低溫降雨冷空氣冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面