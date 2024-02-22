鋒面前緣抵達北部陸地！溫度大降8度　冷氣團下周接力「連凍5天」

▲鋒面及東北季風影響，今北東有零星雨，將有一波降溫。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面前緣已經抵達北部陸地，今天北東將有零星短暫降雨，北台灣溫度將大降8度，明天受東北季風增強影響，低溫下探14度；下周一、下周二冷空氣挑戰冷氣團，全台有感降溫，早晚低溫探13度。

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天鋒面通過，北台灣天氣轉涼，氣溫下降幅度舒適，明天將進一步轉涼，可感受涼意，東北季風影響降溫將持續到下周二，下周一冷空氣補充南下，氣溫會再下降，下周三氣溫才會回升，將是冷空氣減弱時間點。

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鋒面前緣已到台灣北部陸地和海峽這一帶，朱美霖表示，目前基隆北海岸有零星降雨，未來隨東北季風影響下，今天北部、東半部雲量增多，有零星短暫降雨。

未來一周降雨分布，朱美霖說明，降雨集中迎風面北部、東半部為主，水氣在東北風增強時有降雨情況，今天北部、東半部轉零星降雨，周五到周日迎風面也會有零星降雨，降雨以桃園以北、東半部為主，平地多雲。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，下周一、下周二有下一波冷高壓南下，高壓前緣仍有水氣，北部、東半部降雨增多，中南部山區也有零星飄雨，下周三冷空氣減弱，迎風面東北風風力減少，降雨趨緩。

溫度方面，朱美霖表示，昨天氣溫偏高，今天雲量增多、東北風南下，北台灣氣溫跟昨天相比有4到8度降幅，感受舒緩，明天白天氣溫下降，有4到6度降幅，高溫也會降到16到17度，感受偏涼冷，中南部雲量增多，高溫也會降到24到26度，感受舒適，東北季風影響期間，北台灣白天高溫不到20度，將有比較多天感受偏涼冷，各地留意早晚有低溫，中南部低溫甚至可到14到15度。

朱美霖指出，下波冷空氣將在下周一、下周二南下，受東北季風或大陸冷氣團影響，早晚低溫約13到15度，下周三開始氣溫有回溫趨勢。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）