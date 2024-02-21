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2024台灣燈會新春驚喜　絕美漂浮鹽田於高鐵旁提早曝光

▲台灣燈會「高鐵燈區」將於2月24日元宵節開展，其中大台南會展中心旁公園的大型地景作品《鹽田浮光》，尚未開放前竟有人闖入作品中拍照，幸未受到破壞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣燈會「高鐵燈區」將於2月24日元宵節開展，其中大台南會展中心旁公園的大型地景作品《鹽田浮光》，尚未開放前竟有人闖入作品中拍照，幸未受到破壞。（圖／記者林東良翻攝，下同）


記者林東良／台南報導

台灣燈會高鐵燈區將於24日元宵節開展，其中「城里有光展區」位於大台南會展中心旁公園的大型地景作品《鹽田浮光》，絕美漂浮景象在尚未開放前，民眾發現竟有人闖入作品中拍照，經現勘了解，民眾舉發的照片角度，為視覺落差所造成誤解，檢視作品並未破壞，市政府表示就會加強宣導，及工作人員現場引導。

▲台灣燈會「高鐵燈區」將於2月24日元宵節開展，其中大台南會展中心旁公園的大型地景作品《鹽田浮光》，尚未開放前竟有人闖入作品中拍照，幸未受到破壞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《鹽田浮光》是由作品遍佈巴黎、紐約、舊金山、日本的知名台灣地景藝術家游文富，以其擅長的竹材質，所創作的大面積地景藝術創作。本作品以台灣現存最古老的瓦盤鹽田遺址台南井仔腳為發想，藝術家使用約50萬支染白竹籤，一支一支插入地面，在會展中心旁的公園中創作出佔地50公尺直徑的一片雪白鹽田。迷濛的鹽田間，有著大大小小仿若漂浮在半空中的鹽山，沿著步道走進鹽田，一如走進台南海岸線特殊的地景中，感覺真實又似夢境，動人心魄的景象，使人有如置身天海合一的夢幻時空。

▲台灣燈會「高鐵燈區」將於2月24日元宵節開展，其中大台南會展中心旁公園的大型地景作品《鹽田浮光》，尚未開放前竟有人闖入作品中拍照，幸未受到破壞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府呼籲民眾，在開展之前進入燈區現場都仍有安全上的考量，因此現場都有相關警示提醒，也派員不定時巡查，希望請大家好好愛護藝術作品及設施，觀賞作品以「不踩踏、不拍打，拍拍照不動手」為原則，以維護自身及作品之安全。2024台灣燈會為提供民眾最完美的賞燈體驗，歡迎民眾於2月24日開展日一同前往高鐵燈區！

▲台灣燈會「高鐵燈區」將於2月24日元宵節開展，其中大台南會展中心旁公園的大型地景作品《鹽田浮光》，尚未開放前竟有人闖入作品中拍照，幸未受到破壞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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