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限定6月底前！高鐵假期推3大優惠　買來回票免費贈住宿或租車　

▲▼「搭高鐵．送住宿」專案入住和逸飯店．高雄中山館，每人2980元起。（圖／高鐵）

▲「搭高鐵．送住宿」專案入住和逸飯店．高雄中山館，每人2980元起。（圖／台灣高鐵）

記者李姿慧／台北報導

瞄準春遊商機，台灣高鐵即日起至6月30日推出高鐵假期3大優惠專案，包括「搭高鐵．送住宿」、「假期玩樂有禮」、「iRent共享汽車」，相當買高鐵來回車票可免費獲贈一晚住宿或送租車。

台灣高鐵表示，「搭高鐵．送住宿」專案網羅台北、台南、高雄地區多家精選飯店，以平日搭高鐵由台北至左營，二人成行入住和逸飯店．高雄中山館為例，包含高鐵來回車票加住宿一晚，每人只要2980元起，相當於購買高鐵來回車票，即可免費享受一晚飯店住宿。

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另以平日搭高鐵由台北至台南，二人成行入住台南長悅旅棧為例，含高鐵來回車票，每人只要2700元起。

高鐵假期「假期玩樂有禮」專案則結合全台知名集團包含IHG洲際酒店、雲朗觀光、希爾頓、長榮、金鬱金香酒店集團等精選品牌飯店，行程包含高鐵來回車票加上住宿，再加送高鐵假期專屬好禮。

▲▼高鐵「假期玩樂有禮」專案，入住台中公園智選假日飯店，含高鐵來回車票，每人2240元起。（圖／台灣高鐵）

▲高鐵「假期玩樂有禮」專案，入住台中公園智選假日飯店，含高鐵來回車票，每人2240元起。（圖／台灣高鐵）

以二人同行、左營出發入住台北時代寓所為例，含高鐵來回車票，每人4800元起；若以二人同行、台北出發入住台中公園智選假日飯店為例，含高鐵來回車票，每人更只要2240元起。

另針對喜歡開車自駕遊的朋友，高鐵假期也推出「iRent共享汽、機車」專案，行程包含高鐵來回車票加上iRent租車，旅客可依需求選擇6小時或10小時，不限車款及平假日，還可享路邊租還及同站租還服務。

以二人同行、台北出發至左營為例，含高鐵來回車票加iRent共享汽車6小時，每人只要2615元起，相當於搭高鐵就送租車。

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