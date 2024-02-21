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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專案報告時間喬不攏　陳建仁：很盼望能盡早提出食安報告

記者陳家祥／台北報導

立法院預計將在22日針對食安專案報告的日期進行朝野協商，對此，行政院長陳建仁21日說，尊重立法院朝野黨團最後做的決議。他也強調，食安問題並不存在，但是也會在立法院跟國人報告這8年來，在食品安全方面，透過「食安五環」的努力，已經更加地精進，比起前8年來進步很多、很多，「所以我也很盼望能夠盡早提出食安報告」。

▲▼陳建仁出席第27屆國家品質獎頒獎典禮。（圖／記者陳家豪攝）

▲陳建仁出席第27屆國家品質獎頒獎典禮。（圖／記者陳家豪攝）

針對立院明天下午將針對食安專報展開朝野協商，陳建仁今天出席第27屆國家品質獎頒獎典禮前受訪時表示，對於立法院要求的食安專報，實際上都已經準備好了，「至於相關議程的安排，我們尊重立法院朝野黨團最後做的決議」。

陳建仁表示，在這裡也要跟所有國人同胞報告，實際上對於食安的問題，是全年無休，這一次的事件從春節前到現在，相關的單位都一再地去了解這個事實的真相，然後去做相關的檢驗，「到現在為止，一共有884件的豬肉肉品，從中央也好，地方政府也好，或者是民間單位的檢驗也好，都沒有測到包括西布特羅在內的瘦肉精，所以是相當安全的，請國人放心」。

陳建仁說，希望能夠讓國人了解事實的真相，所以請衛福部來推動的專家學者的委員會，實際上都已經召開了；也要求他們，希望能夠在最短的時間內就能夠來跟國人說明。

「實際上，台中市政府也認定這是一個單一事件，跟中央政府的看法是一樣的。」陳建仁表示，在這樣的一個情況下，要呼籲大家更放心，這不是一個系統性的食安問題，國人可以放心。

陳建仁重申，會積極讓相關的食安工作做得更好，「所以我要跟各位說明的是，最近在食安的工作上，都相當盡心盡力地來進行」；他強調，食安問題並不存在，但是也會在立法院跟國人報告這8年來，在食品安全方面，透過「食安五環」的努力，已經更加地精進，比起前8年來進步很多、很多，「所以我也很盼望能夠在立法院，能夠盡早來提出食安報告」。

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