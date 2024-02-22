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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌明知協商會碰壁？　吳子嘉：誤導大家「只有白營重視食安」

▲▼食安專案報告協商破裂後，20日民眾黨團再度召開黨團協商，協商僅有民眾黨立院總召黃國昌、幹事長吳春城及國民黨書記長洪孟楷出席，民進黨方面則沒有派任何代表與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立院總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁赴立法院進行食安專報日期喬不定，民眾黨立法院黨團日前在院會提案，要求21日加開院會，邀陳建仁進行食安專案報告，院會裁決逕付二讀，並進行協商；不過，民眾黨團卻在下午3時24分發出要於4時30分召集協商的通知，引發民進黨痛批太匆促，最後未派員出席。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，黃國昌早知會碰壁，發通知根本就是故意要讓大家認為「就民眾黨重視食安，只有他一個人為食安奮鬥。」

吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中表示，民眾黨對立法院的運作完全沒有介入空間，唯一的一次也是最重要的一次，就是立法院龍頭選舉當天扮演槓桿的角色，但少數就是觀眾席，多數就是表演席。

吳子嘉分析，黃國昌本身當過立委，也是法學博士、大學教授、中央研究院的研究員，這麼豐富精彩的資歷，他不知道在發會議通知要人家一個小時內來開會，大家的反應是會拒絕他？黃國昌早知會碰壁，一定就是三隻小貓坐在那邊，那他幹嘛發這個通知？根本就是故意的。

吳子嘉指出，黃國昌故意這樣搞就是要鬧事，他沒有要開會，就是故意給媒體拍這個畫面，讓大家認為「民眾黨重視食安，其他藍綠都是壞黨，他們都不來，就民眾黨重視食安，只有他一個人為食安奮鬥」。吳子嘉說，黃國昌在做網路的畫面，爭取網友支持，順便打國民黨，玩邊緣的遊戲，搞群眾運動，獲得百萬流量，而剛好柯文哲就吃這一套。

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食安陳建仁民眾黨黃國昌吳子嘉

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