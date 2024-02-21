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3月東京國際食品展　台東縣府將率在地8家業者前進

▲縣府21日舉辦「2024東京食品展暨台東產業拓展日本市場」啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府21日舉辦「2024東京食品展暨台東產業拓展日本市場」啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府繼去年成功打響優質農產品牌後，今年再度攜手8家在地業者將於3月參展亞洲最大的「2024年東京國際食品展」，縣長饒慶鈴表示，此次將與日本「一石三鳥」及「明治館糕餅店」合作推出3個月期間限定台東特色餐點，並與日本ABC Cooking Studio聯名推出台東食材風味套餐料理教室，盼開啟台東與日本經濟合作的新篇章。

縣府21日舉辦「2024東京食品展暨台東產業拓展日本市場」啟動記者會。縣長饒慶鈴提到，此次帶領業者前往日本參展目的不僅僅是展示本地產業，更與日本一石三鳥餐飲集團、明治館糕餅店及ABC Cooking Studio合作，增加台東優質產業的曝光度，促進更多產業合作。

▲縣府21日舉辦「2024東京食品展暨台東產業拓展日本市場」啟動記者會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣府財政及經濟發展處指出，3月5日至8日將帶隊參展亞洲最具規模專業食品展覽之「2024年東京國際食品展」，將由秋釀慢慢(勁揚生技)、東太陽製酒、德朱利斯、紅烏龍合作社、博雅齋自然茶園、允芳茶園、薑黃伯樂山野菜香草園(芳揚行)以及青澤，共8家台東在地特色產業商家一同參與，透過與日本及各國企業、通路買主交流，進而合作提升台東優質產業國際競爭力，更為台日產業打造雙贏合作。

縣府也將與日本知名餐飲集團「一石三鳥」及被登錄為日本有形文化遺產的「明治館糕餅店」攜手合作，把台東特有的紅藜、紅烏龍茶、洛神花等特色食材帶到日本餐桌，藉由專業主廚研發並入菜，呈現出十足的日式台東味。這次合作將於3月1日起在一石三鳥集團旗下位於大阪的「大阪和牛料理」、東京「一石三鳥別邸」以及栃木縣的「明治館」糕餅店，限量推出3個月期間限定餐點。

台東縣政府與日本ABC Cooking Studio攜手聯名合作，運用台東的紅烏龍、紅藜、小米、洛神、馬告、苦茶油等食材，開發精緻套餐食譜，即將在3月初於東京辦理「台東食材推廣料理體驗活動」，開放日本民眾報名參加。日本ABC Cooking Studio教室在日本國內有近100間的據點，加上亞洲8國海外教室，會員總人數超過168萬人。

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