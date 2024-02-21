　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

池上鄉擔飯傳濃情元宵祈福繞境　傳統Buffet2／24登場

▲台東縣池上鄉擔飯傳濃情•元宵祈福繞境活動，將在24日盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣池上鄉擔飯傳濃情•元宵祈福繞境活動，將在24日盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉擔飯傳濃情•元宵祈福繞境活動在去年獲得廣大鄉親及遊客的迴響，這次將在24日盛大登場，現今可能是最豐富的傳統廟會繞境擔飯(酷似buffet)，及藝陣展演晚會嘉年華，於當日上午10點於玉清宮熱鬧展開。今年有15隊池上鄉宮廟，部分結合地鄉鎮友宮參與，繞境隊伍人數破千人，加上特有的擔飯晚宴，及夜間的高潮藝陣展演晚會嘉年華。

由於上次的「擔飯」活動帶來廣大迴響，連遊客也跟著大飽口福，這次公所不僅加碼增加菜量，菜色部分也特別推出「四炆、四炒」傳統客家口味，民眾只要自備碗筷就能深刻體會客家美食文化，也能透過免費擔飯體會池上鄉親的熱情。鄉長林建宏說，池上鄉為客家大鎮，鄉親們以讓客人和陣團吃飽、吃好為榮，而這也是池上鄉本有的熱情與責任。

▲台東縣池上鄉擔飯傳濃情•元宵祈福繞境活動，將在24日盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

林建宏表示，台東的孩子們的春節是要到元宵結束後，才算是過完年，且池上獨有的「擔飯文化」為地方優良傳統，有別於其他鄉鎮的元宵節，每年由各村輪值辦理，今年值年村落為『福文村』，並將傳統擔飯的挑扁器具以小品方式重現出早期人與人間的濃厚傳情味道，透過元宵節將最樸實、傳統、傳情的擔飯文化找回來。

而這次公所特別主打的菜色有「四炆、四炒」，以小火慢燉的四炆為酸菜炆豬肚、筍絲炆爌肉、排骨炆菜頭、肥湯炆筍干，大火快炒的四炒，則是客家小炒、薑絲炒大腸、鴨血炒韭菜、豬肺鳳梨炒木耳，樣樣都是傳統客家常見拿手菜。

本活動是每年年初鄉民及遊客最期待的年度慶典盛事，由池上鄉的玉清宮主辦，地方大小宮廟、藝陣、社區及村辦公處協辦。白天繞境路線行經池上鄉各村落迎神納福，晚上5點澎湃擔飯饗宴設在福文老人會館（中西三路上），由鄉民準備豐盛的在地食材設宴款待，讓參與陣頭的伙伴飽餐一頓略作休息，加上慕名而來的遊客，也體驗池上人歡欣的心意，到處充滿濃濃的人情味。

ET快訊
南港25歲芭蕾女教練被壓斷腿　畫面曝光
快訊／中廣新任董事長兼總經理人選出爐
陸生還漁民發聲了！　控台海巡「把我們頂翻掉」
人間洋娃娃長大了！　阿湯哥17歲愛女「絕美顏值」曝
接手麻吉女友慘了！挨告性侵下體大出血...結局傻眼
快訊／維修員遭夾死！　華航回應了
教書41年沒見過！　資深校長被兄妹行程表嚇到：怕身心受傷
快訊／華航維修員　遭飛機起落架夾死
快訊／第三度協商！　韓國瑜明下午召集藍綠白研商

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨國籍交流添溫馨　雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

池上鄉擔飯傳濃情元宵祈福繞境　傳統Buffet2／24登場

3月東京國際食品展　台東縣府將率在地8家業者前進

花蓮提高托育補助！　居家保母及準公共友善托育人員還有獎勵金

移民署與新住民歡樂慶元宵　馬來西亞新年習俗「撈魚生」上桌

數位化精準行銷政策　花蓮力拼數位轉型智慧城市

池上元宵遶境祈福　關山警籲遵守交通疏導措施

2024台東元宵慶觀光活動　台東縣政府響應設攤宣導環保祭祀

德國公共行政學院師生與東華大學簽署MOU　徐榛蔚分享有機產業

花蓮表揚優良觀光產業及人員　徐榛蔚：盼突破困境

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

跨國籍交流添溫馨　雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

池上鄉擔飯傳濃情元宵祈福繞境　傳統Buffet2／24登場

3月東京國際食品展　台東縣府將率在地8家業者前進

花蓮提高托育補助！　居家保母及準公共友善托育人員還有獎勵金

移民署與新住民歡樂慶元宵　馬來西亞新年習俗「撈魚生」上桌

數位化精準行銷政策　花蓮力拼數位轉型智慧城市

池上元宵遶境祈福　關山警籲遵守交通疏導措施

2024台東元宵慶觀光活動　台東縣政府響應設攤宣導環保祭祀

德國公共行政學院師生與東華大學簽署MOU　徐榛蔚分享有機產業

花蓮表揚優良觀光產業及人員　徐榛蔚：盼突破困境

「小兄妹虎媽」照曝光！曾任職電視主播：我習慣極盡利用每分每秒

老師擔責！25歲女老師出軌高一生　專家：法律明確「禁止師生戀」

海島度假失身　20歲英女被「拖進飯店房間」5以色列男人輪流性侵

跨國籍交流添溫馨　雲林縣服務站邀新住民共慶元宵

深坑大火空污波及雙北　何孟樺：應建立多邊通報機制

減重又控三高！營養師曝「得舒飲食」8好處

年少染毒鬧事！　多金老闆「爸過世改變人生」賣烤雞年賺8位數

高三前「課本全空白」17歲才想通！大學放榜媽一看哭了　全場讚爆

快訊／高嘉瑜表態不缺席2026選戰　「選市長是目標之一」

批海巡署荒腔走板又蠢笨　趙少康：最不可原諒的是沒說實話

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

含蘇丹色素蝦味先　彰化下架1萬787包

紀念母語日保護母語刻不容緩

92歲夫妻同年同月生、同年同月辭世

雲林西螺「西遊世界」徵才　最高35k

國三體育班生從校舍跳下獲救接受專業心理協助甩低潮

2萬株杜鵑齊綻放　萬金杜鵑花展2／22登場

東引民眾急性腹痛　海巡派艇接駁送醫

新北攜手台鐵帶你認識天燈故鄉

南投衛生局籲出國勿攜回加熱菸、電子煙

元宵節賞蜂炮南消呼籲請穿戴防護裝備以保安全

台灣燈會黃偉哲要求落實交通規劃與整備

視察高鐵燈區進度黃偉哲歡迎來台南小過年

台南市土雞場檢出禽流感動保處撲殺10016隻

更多熱門

相關新聞

3月東京國際食品展　台東縣府將率在地業者前進

3月東京國際食品展　台東縣府將率在地業者前進

台東縣政府繼去年成功打響優質農產品牌後，今年再度攜手8家在地業者將於3月參展亞洲最大的「2024年東京國際食品展」，縣長饒慶鈴表示，此次將與日本「一石三鳥」及「明治館糕餅店」合作推出3個月期間限定台東特色餐點，並與日本ABC Cooking Studio聯名推出台東食材風味套餐料理教室，盼開啟台東與日本經濟合作的新篇章。

池上元宵遶境　警籲遵守疏導措施

池上元宵遶境　警籲遵守疏導措施

台東縣政府響應設攤宣導環保祭祀

台東縣政府響應設攤宣導環保祭祀

台東市污水下水道系統第2期3月中動工

台東市污水下水道系統第2期3月中動工

台東市雲南路瓶頸路段拓寬工程開工

台東市雲南路瓶頸路段拓寬工程開工

關鍵字：

池上擔飯台東

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

慈妹爆熱戀了！

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

即／黃色小鴨出事了！強風一吹臉變形

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面