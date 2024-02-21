池上鄉擔飯傳濃情元宵祈福繞境　傳統Buffet2／24登場

▲台東縣池上鄉擔飯傳濃情•元宵祈福繞境活動，將在24日盛大登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉擔飯傳濃情•元宵祈福繞境活動在去年獲得廣大鄉親及遊客的迴響，這次將在24日盛大登場，現今可能是最豐富的傳統廟會繞境擔飯(酷似buffet)，及藝陣展演晚會嘉年華，於當日上午10點於玉清宮熱鬧展開。今年有15隊池上鄉宮廟，部分結合地鄉鎮友宮參與，繞境隊伍人數破千人，加上特有的擔飯晚宴，及夜間的高潮藝陣展演晚會嘉年華。

由於上次的「擔飯」活動帶來廣大迴響，連遊客也跟著大飽口福，這次公所不僅加碼增加菜量，菜色部分也特別推出「四炆、四炒」傳統客家口味，民眾只要自備碗筷就能深刻體會客家美食文化，也能透過免費擔飯體會池上鄉親的熱情。鄉長林建宏說，池上鄉為客家大鎮，鄉親們以讓客人和陣團吃飽、吃好為榮，而這也是池上鄉本有的熱情與責任。

林建宏表示，台東的孩子們的春節是要到元宵結束後，才算是過完年，且池上獨有的「擔飯文化」為地方優良傳統，有別於其他鄉鎮的元宵節，每年由各村輪值辦理，今年值年村落為『福文村』，並將傳統擔飯的挑扁器具以小品方式重現出早期人與人間的濃厚傳情味道，透過元宵節將最樸實、傳統、傳情的擔飯文化找回來。

而這次公所特別主打的菜色有「四炆、四炒」，以小火慢燉的四炆為酸菜炆豬肚、筍絲炆爌肉、排骨炆菜頭、肥湯炆筍干，大火快炒的四炒，則是客家小炒、薑絲炒大腸、鴨血炒韭菜、豬肺鳳梨炒木耳，樣樣都是傳統客家常見拿手菜。

本活動是每年年初鄉民及遊客最期待的年度慶典盛事，由池上鄉的玉清宮主辦，地方大小宮廟、藝陣、社區及村辦公處協辦。白天繞境路線行經池上鄉各村落迎神納福，晚上5點澎湃擔飯饗宴設在福文老人會館（中西三路上），由鄉民準備豐盛的在地食材設宴款待，讓參與陣頭的伙伴飽餐一頓略作休息，加上慕名而來的遊客，也體驗池上人歡欣的心意，到處充滿濃濃的人情味。