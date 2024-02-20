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大陸 大陸焦點 特派現場

寒假作業丟巴黎廁所「大結局」！小學生找到了　網紅公布對話截圖

▲▼寒假作業忘巴黎廁所大結局。（圖／翻攝自影片）

▲她稱已經聯繫上秦朗的母親。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸千萬粉絲網紅「Thurman貓一杯」近日發影片稱，在巴黎一餐廳內，服務員遞給她2本遺失在廁所的小學一年級寒假作業，上面寫著「XX小學一年級八班秦朗」。不過，多所學校先後發聲表示查無此人，網友質疑該網紅造假博流量。2月19日晚，當事網紅宣布「寒假作業大結局」，稱「已經聯繫上秦朗的母親」。

據《九派新聞》《澎湃新聞》報導，該網紅稱，「這幾天好多人都在看我在巴黎撿到寒假作業的那條影片，我首先要說明一點，我是真的沒有想到會有這麼多人看……。」

該網紅表示，雖然秦朗是在寒假作業上寫了學校和班級，但「他不是西場小學的，我又沒說他是什麼小學，你們就說他是西場小學」。

至於秦朗到底是哪個學校的，該網紅表示「不能說，這是人家的隱私，你們不要評論區自己認」。

「就算我不能說，我私信也有一條一條去對資訊」，該網紅稱，「我已經聯繫上對方的媽媽了，大家也不用再找了。溝通下來對方不願意出鏡，我們也不好去打擾人家的生活。」

在她曬出的自稱是與「秦朗媽媽」的微信聊天中，對方稱，「沒想到這件事情會影響這麼大，我們剛回國，一開始我們都不相信以為是段子，沒想到是我們家小孩的。」

影片最後，該網紅表示，「這件事情到這裡也算圓滿結束了」，並向所有的「秦朗們」和所有受到影響的網友們道歉。

▲▼寒假作業忘巴黎廁所大結局。（圖／翻攝自影片）

對此，不少網友調侃道「秦朗同學不僅沒有把作業丟成功，還得多搭進去兩塊橡皮」、「秦朗同學會真心感謝你的」。但也有網友表示質疑，「後續都是編的吧」、「感覺這個故事越來越撲朔迷離了」。

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