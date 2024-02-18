民進黨內部鬥爭？　黃揚明曝光一線索：唐鳳該下台了

▲數位發展部部長唐鳳。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

《自由時報》連續兩天以全版批評數位發展部部長唐鳳，質疑其刁難深偽分析、婉拒台美合作，且去年10月以資安院董事長身分，「線上」參加聯合國網際網路治理論壇（IGF），是自貶官方身分。對此，資深媒體人黃揚明今（18）透過粉絲專頁表示，「未來的高層態度很明顯了，該下台了啦！」

《自由時報》昨天透過A3全版報導，唐鳳刁難與限制「深度偽造影音分析」與偵測假訊息等有關數個業務，並引述不具名官員談話指，資安署不是用法規限制為由，就是推稱「無法指揮」其他部會，不溝通資安意圖，倒退成為過去行政院資安處的幕僚角色。

不僅如此，《自由時報》今日透過A3全版報導，抨擊唐鳳去年10月明明人在京都，卻以資安院董事長身分，「線上」參加IGF，是自貶官方身份，更引述不具名政院官員談話內容指，「看不出唐鳳該有思維與高度」。

對此，黃揚明今天透過臉書分享《自由時報》報紙內容，他表示，「今天《自由時報》又是A3全版伺候數位發展部部長唐鳳，未來的高層態度很明顯了，該下台了啦！」而國民黨籍的桃園市議員「村長」詹江村留言回應，「這是民進黨的內部政治鬥爭，並不是《自由時報》良心發現，抱著看好戲心態就好了！不用期許太高，以免失望！」