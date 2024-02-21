海巡署追緝陸漁船隱匿碰撞事實？　管碧玲澄清：2天前就揭露

▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

我海巡署日前追緝中國大陸越界漁船，因對方「蛇行拒檢，不慎翻覆」，造成2人死亡，金門地檢署介入調查後，發現過程中並無錄影紀錄，而海巡署也在20日晚間改口稱雙方追逐時船身有「多次接觸」，引來質疑是刻意隱匿碰撞的事實。對此，海委會主委管碧玲表示，海巡署沒有隱匿的動機，而她兩天前就曾表示本案受第三人責任險的保障，會有第三人責任險，就是有碰撞，「請大家可以罵我、不要罵海巡！」

管碧玲指出，緊追登檢前任何個案都是一個不斷貼近，多次碰觸的過程，因為要靠近，才能跳上受檢船舶，在靠近、調整彼此船位的過程，就有持續碰觸的風險，此時蛇行，加倍危險，海巡署的說明方式，是基於這個他們日常的經驗，沒有隱匿的動機，這種事情無法隱匿，誰都知道。

管碧玲表示，這種事情不可能隱匿，海巡沒有隱匿的動機，而她也在兩天前就揭露，本案受第三人責任險的保障，這也是基本常識，會有第三人責任險，就是有碰撞，海域和陸域上的車禍是一樣的，沒有碰撞，怎麼會有第三人責任險？

管碧玲強調，海巡是國家寶貴的資產，他們在海上替人民抓走私偷渡毒品槍枝，護漁救難千里送藥，請大家珍惜海巡，請大家相信司法，『請大家可以罵我、不要罵海巡！」

據了解，該艘無船名、無船舶證書、無船籍港登記的「3無快艇」14日下午非法闖入我方金門海域，海巡發現後立即依法上前攔查，並要求登檢，惟該艘快艇拒檢，並一路蛇行逃逸，雙方在海面上追逐約5分鐘，該快艇即180度翻覆，導致艇上4名漁工落海，雖海巡立刻將人救起，但其中2人仍因不諳水性溺斃，引發關注。

金門地檢署調查該案，海巡署告知「驅離及大陸船隻翻覆之過程並無錄影紀錄」，為了還原案發事實，署方於是針對海巡隊巡防艇之艇長、駕駛人製作證人筆錄，並調閱案發時的海巡隊通報紀錄、撥打119之通聯，及相關雷達影像等資料。

海巡署20日晚間說明，當天取締陸籍快艇時，船上共有4名海巡人員，包括2名預備登檢、1名操船，另1名負責瞭望警戒及蒐證，但因該艘陸船蛇行拒檢逃逸，並於CP-1051 艇艄與迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身亦受海浪影響劇烈晃動，海巡人員在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，導致該名負責蒐證人員未即拿取蒐證器材進行蒐證。