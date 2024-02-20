新北2萬株杜鵑齊綻放　萬金杜鵑花展2／22登場

▲萬金杜鵑將於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024萬金杜鵑將在2月22日至3月10日於萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園熱鬧登場，展區計1.5公頃，新北市政府農業局以培育杜鵑的溫室為布展主體，邀請12位各界設計師與花農合作，打造出2萬株杜鵑花海，傳遞萬金杜鵑之美。

農業局表示，本年度萬金杜鵑以「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」為主題，並與 CNFlower創辦人凌宗湧合作，邀請12位設計師與花農以溫室為策展概念，創造多座別出心裁的杜鵑溫室花藝作品，也於去年打造的「湧萬金」水瀑旁，由裏山主理人沈映仁及一攬芳華造庭師陳元慶，於觀光公園運用球形皋月杜鵑為主體，重新詮釋杜鵑於庭園造景的可能性，打造出杜鵑庭園「映山園」。

▲民眾在花展期間於社群分享萬金杜鵑相關照片，到合作店家出示畫面可優惠。

映山園來自杜鵑別稱映山紅，且呼應當地知名的萬里情月老廟，希望讓每個走訪映山園的民眾，都能有好緣的寓意；而園內除種植當季開花的平戶杜鵑外，也搭配球型皋月杜鵑及黑松、櫻花、流蘇、紫薇等植栽，吸引民眾打卡停駐；本次展區計1.5公頃，共種植2萬株平戶、皋月、久留米、台交、西洋等5個品種杜鵑，目前杜鵑陸續綻放，歡迎民眾一同來趟河畔杜鵑饗宴。

2月22日至3月10日花展期間，每周六、日及2月28日下午1點（2/24、2/25、2/28、3/2、3/3、3/9、3/10），只要於社群媒體上傳花展美照，並標註萬金杜鵑、新北市農業局-稼日蒔光、花開落籽、河畔杜鵑饗宴、萬里觀光公園、瑪鋉運動公園、杜鵑苗圃（擇二＃），即可向現場工作人員領取屋型花器，每日限量發贈，多多把握。

▲新北市萬里、金山是臺灣杜鵑花苗主要產區。

在地店家也紛紛響應萬金杜鵑花展，民眾只要在花展期間於FB、IG或line社群分享萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」之相關照片，到合作店家出示相關畫面，即可獲得諸多好康優惠，如野柳地質公園全票票價8折，在地知名店家亞尼克萬里創始店飲品買1送1，舊金山總督溫泉二樓餐廳消費9折，鼎帥溫泉旅館住宿、休息泡湯平日8折優惠。

薆悅酒店野柳渡假館漁人廚房自助餐9折，沐舍溫泉渡假酒店雙人精緻湯屋或大眾露天風呂（2選1）平日優惠388元，群策翡翠灣溫泉飯店海之戀風呂100元/次（原價600元/次）、海景一號餐廳9折優惠、旺旺地瓜園地瓜故事館消費9折；另外還有三姊妹農家樂預約用餐加贈蘿蔔糕1份、一粒沙咖啡館消費加贈杏仁手工餅乾2片、山海芳園景觀咖啡廳消費加贈富貴金來棗隨身包1份等諸多好康。

新北市農業局長李玟指出，新北市萬里、金山是臺灣杜鵑花苗主要產區，佔全台8成，本年度萬金杜鵑「花開落籽．河畔杜鵑饗宴」邀請各界設計師與花農打造各式杜鵑花屋，絕美呈現杜鵑的各種姿態，而不再是景觀園藝的配角，更成為萬金地區值得驕傲的亮點產業。

▲新北市農業局邀請12位各界設計師與花農合作，打造出2萬株杜鵑花海。