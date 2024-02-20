▲搭平溪線火車聽故事，新北市圖攜手台鐵帶你認識天燈故鄉。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

在平溪線的火車上，一邊聽著在地文史工作者娓娓道來山城的故事，一邊靜靜欣賞沿途景色，還有旅行箱裡擺滿可以隨意取閱的好書，元宵節即將到來，新北市立圖書館平溪分館於2月22、23日推出「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」活動，帶大家用不一樣的方式認識鐵道與歷史人文交織而成的天燈的故鄉。

新北市立圖書館王錦華館長表示，春節結束，緊接著元宵節登場，每年的平溪天燈節總是吸引許多人潮，但除了放天燈，山城平溪其實還有多元的自然生態、迷人的鐵道風光、以及耐人尋味的歷史人文，而平溪線是最有故事的觀光鐵道，每一站都有自己的故事，不同時節也都有著不同的面貌。

王錦華說，為了讓大家除了感受溫馨美好的天燈體驗外，還可以更深刻感受地方的獨特文化，平溪分館特別與臺灣鐵路管理局合作，於元宵前夕推出「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」活動，邀請到平溪在地文史工作者，從瑞芳出發，沿途導覽猴硐、三貂嶺、大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐9個站的歷史人文，同時還有要送給旅客的好書，讓遊客能深入體驗平溪線的鐵道風光，同時也讓閱讀與市民的生活經驗連結，產生共鳴。

平溪分館「坐火車踅平溪、畫天燈慶元宵」活動，2月22、23日將於臺鐵平溪支線火車4714車次（瑞芳=菁桐）最後一節車廂舉辦，上午8點30分於瑞芳站第3月台集合，民眾可自由參加，全程參與的民眾還可免費獲得彩繪天燈DIY，認識天燈的構造與由來；2月24日（元宵節）當天，到平溪分館借書或申辦借閱證，則可以免費參加元宵轉印體驗活動，將自己喜歡的圖案印在馬克杯、環保袋與T恤上，親手打造獨一無二的專屬杯子、T恤與提袋。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。