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社會 社會焦點 保障人權

標榜「女大生」賣淫！床戰169正妹竟是男兒身　嫖客聽傻頻乾嘔

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市淡水警分局日前查獲應召站以女大生等噱頭，進行非法性交易，警方前往現場逮到31歲泰籍「女子」與57歲嫖客，沒想到該名女子護照的性別上竟標註為男性，真實身分其實是個變性人，一旁剛吃完便當的嫖客聽聞瞬間乾嘔，差點吐出來。

▲▼ 31歲泰籍變性人來台賣淫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲31歲泰籍女子來台賣淫，但嫖客得知女子是變性人時，嚇得乾嘔。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

淡水分局日前進行網路巡邏時，發現某知名論壇張貼一則賣淫消息，打著「女大生」、「小隻馬」等噱頭攬客，經過連日明查暗訪，確認賣淫地點位於淡江大學附近套房內，於1月30日傍晚5時許前往套房樓梯間埋伏。

員警耳貼牆壁聆聽房內傳出的聲響，待大門開啟後立即上前表明身分，當場查獲57歲林姓男嫖客與31歲泰籍女子，面對警方詢問，2人皆坦承確實在進行性交易，員警也在現場查扣未使用的保險套6個、潤滑劑1瓶、監視器鏡頭1隻、智慧門鈴1個及不法交易所得2700元。

▲▼ 31歲泰籍變性人來台賣淫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女子身高169公分，身材姣好。

員警將2人帶回派出所，查證泰籍女子身分時，卻發現其護照上的性別欄位為「男性」，原來女子事實上是已經做完手術的變性人，一旁剛吃完便當的嫖客聽聞張嘴頻頻作嘔，難以相信身高169公分、留著長髮的窈窕美女原來是個男的。

初步調查，該名泰籍「女子」於去年4月持觀光簽證入境，應召集團於網路論壇張貼美女照片吸引男客，再透過LINE私訊招攬尋芳客，性交易一次2700元，全案警詢後將林男依違反社會秩序維護法移送裁處，泰籍「女子」則是移送專勤隊收容，另涉妨害風化部份，將持續追查幕後應召站集團。

▲▼ 31歲泰籍變性人來台賣淫。（圖／記者陳以昇翻攝）

淡水分局表示，針對轄內旅宿業、汽車旅館及出租套房等可能從事性交易行為的場所，警方將持續規劃勤務加強臨檢查察，以淨化治安及維護良善風氣，打造優質的移居環境。

▲▼ 31歲泰籍變性人來台賣淫。（圖／記者陳以昇翻攝）

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