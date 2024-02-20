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響應2／21世界母語日　新北市圖邀親子共讀學母語

▲響應2／21世界母語日 新北市圖邀親子共讀學母語。（圖／新北市立圖書館提供）

▲響應2月21日世界母語日，新北市圖邀親子共讀學母語。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年2月21日是「世界母語日」，新北市立圖書館特別從2月20日起至3月底止，推出一系列母語閱讀活動，讓親子可以透過遊戲、故事、歌謠、手作、走讀等有趣的方式，從日常生活中學習母語。

新北市立圖書館王錦華館長表示，多元母語教育越來越受重視，新北市是多元族群匯聚的城市，響應世界母語日，為了讓母語更生活化，新北市立圖書館特別結合母語與在地元素，推出「閱讀在地」系列活動，規劃了包括臺語、客語、原住民語、以及臺灣手語等不同語言的閱讀活動，透過豐富多元的對話交流與互動體驗，帶大家從生活中一起認識不同族群的語言文化，以及聽障者的生活，尊重、包容不同的族群文化。

新北市立圖書館「閱讀在地」世界母語日系列活動，2月20日起至3月底止分別於總館、鶯歌分館、樹林分館、新莊西盛分館、新店分館、汐止分館、青少年活動、泰山分館、江子翠分館、石碇分館、永和分館、中和分館、板橋四維分館、三重分館、三重東區分館、以及萬里分館等全市16個分館陸續推出，青少年分館將帶親子迺菜市仔學臺語，除了學習常見食材的臺語，同時認識地方的文化歷史。

▲響應2／21世界母語日 新北市圖邀親子共讀學母語。（圖／新北市立圖書館提供）

泰山分館做伙讀尪仔冊，邀親子共讀臺語繪本，玩手作遊戲，認識臺語之美；永和分館「廟口戲曲動子動—逗陣來演戲」則透過歌仔戲教唱學臺語；總館「食出客家」與「客家方口獅」彩繪DIY活動，教親子一邊製作傳統客家美食與認識客家特有的傳統文化，一邊學客語；新店分館「原藝之聲」則帶大家認識原住民口簧琴文化。

汐止分館「用手來唱歌」為透過生動活潑的手語歌帶大家認識自己生長的地方；另外還有客語桌遊、主題書展、母語故事活動、講座、影展等，讓大人小孩都能認識臺灣不同的本土語言及手語，從閱讀以及動手玩的過程中說讀母語，進而培養閱讀樂趣。

學母語也可以很有趣！新北市立圖書館「閱讀在地」世界母語日系列活動邀請民眾一起來聽母語、說母語、學母語，探索多元語言的特色，認識母語文化的多元風貌。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868分機8005。

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