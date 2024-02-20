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「世界最大單日選舉」有多累？印尼2億人投票　71名選務人員過勞死

「世界最大單日選舉」有多累？2億人投票　印尼71名選務人員過勞死

▲印尼大選選舉人口眾多，動員500萬名工作人員，不過有71人過勞死。（翻攝自@behappyjigar X、Prabowo Subianto臉書）

圖文／鏡週刊

印尼人口眾多，上周舉行世界上最大型的單日選舉，光是有效選舉人口就達2億人，然而由於選務工作真的太操，竟然導致71名選務人員過勞死。

選舉人口超過2億的印尼2月14日舉行大選，要選出包括總統、中央與地方立法委員等，根據《彭博社》報導，印尼民調機構主席阿西阿里（Hasyim Asy'ari）在雅加達的記者會上表示，從2月14日投票日到18日間，有4000名選務人員因過度疲勞抱病，甚至有71人過勞死。

由於工作繁重，印尼政府對於選務志工設有年齡上限，且強制要求選務人員接受健康檢查等，然而2019年大選仍有500名選務人員死亡，本次大選也依然傳出不幸。

上周印尼大選投票共持續了6小時，全國動員500萬名支薪工作人員在80萬個投票站工作。印尼選務工作必須全天候持續作業，進行分發、清點選票以及開票，投票結束後仍可能須持續工作12個小時以上。

「世界最大單日選舉」有多累？2億人投票　印尼71名選務人員過勞死

▲印尼國防部長蘇比安托日前自行宣布當選。（翻攝自Prabowo Subianto臉書）

目前印尼國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）之前自行宣布當選，不過結果仍有待3月20日印尼官方的正式公告。

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