「蔡政府危機處理不及格」　趙春山感慨有「九二共識」兩岸好協商

▲ 趙春山直言，蔡政府對於陸漁船事件危機處理「不及格」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸漁船翻覆事件，再次讓兩岸關係更加緊繃，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今（20）日出席座談會，十分感慨指出，過去有「九二共識」真好，問題都可以被協商解決。他也認為，漁船翻覆事件的錄影帶要公佈，蔡政府這次危機處理不及格，未來類似事情一定會發生，嚴防擦槍走火，讓兩岸關係螺旋下降。

「我總統大選後中共因應作為暨認知戰之演變與影響」論壇今20日下午在台大校友會舉行，探討選後兩岸局勢。出席發言教授學者依序是，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、淡江大學戰略所助理教授馬準威、、國防大學政院中共軍事事務所教授 馬振坤、政治大學政治系教授兼國關中心主任寇健文。

對於大陸漁船翻覆2死事件，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，蔡政府處理危機不及格，一開始出面講話是陸委會、立委等，並非主管機關海巡署。再者應該要公布錄影帶，否則很難判斷還原落水經過，真相目前為止都沒有釐清，造成人云亦云，造成（兩岸）傷害非常大。

趙春山也指出，這件事情是很大教訓，以後類似事情會層出不窮，應該要參考中美南海飛機事件處理方式，否則往後可能發生擦槍走火事件，兩岸關係只會螺旋下降。

「這件事情讓我們發現，有『九二共識』真好！」趙春山十分感慨的說，過去雙方漁民都有越界、取消M503航線偏置，過去自己都有參與協商，結果通通解決，主要在於有「九二共識」。

趙春山說，「現在我有如白髮宮女，感慨萬千！」這些事情以前都能處理，如今一般民間聽到「九二共識」，沒有人願意聽。

▲賴清德520之後執政的兩岸關係更加對抗。（圖／記者陳煥丞攝）

至於大陸漁船翻覆事件是否擴大兩岸衝突？趙春山認為不會，依照目前雙方都有自制，大陸三月初舉行兩會，加上自身內部與國際情勢，很多事情要處理，大陸不會希望在這個時間擴大事件。賴清德也不會希望方520之前有事件，雙方都不希望此事件持續擴大

趙春山指出，未來兩岸關係，過去有「九二共識」很多事情都能談，包括2015年的「馬習會」，過去不跟大陸談主權，而是「擱置」主權爭議，因為主權是「排他性」，一談到就談不下去。

趙春山指出，蔡英文上任後提出「互不隸屬」，賴清德也沒放棄「務實台獨工作者」，「主權爭議」已經在兩岸浮上檯面。「這次金門事件已經不是執法問題，而是雙方都依自己的法，過去是我不否認你，現在不是承認。這樣情況下，兩岸關係絕對不可能好。」

趙春山也分析，「賴清德520不管講什麼都沒有用，不管提出麽談話，必然都是美國下指導，他沒有選擇，陳水扁時代還有汪道涵遞出小紙條。」預料，520之後兩岸只剩下對抗，希望不要對抗和製造衝突。