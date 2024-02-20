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完蛋！晚安小雞竟惹到他　台商：沒被槍斃要謝天謝地

▲▼ 晚安小雞、阿鬧。柬埔寨警方記者會。（圖／翻攝自柬中時報）

▲晚安小雞、阿鬧自導自演造假影片，遭柬埔寨法院判處2年徒刑。（圖／翻攝自柬中時報）

記者邱晟軒／綜合報導

爭議網紅「晚安小雞」、「阿鬧」遭判刑驚動柬埔寨高層一票大咖人物！其中，有「強人總理」稱號的柬埔寨前總理、現任執政黨主席洪森（Hun Sen）罕見公開呼籲司法部門「不要減刑、特赦」，引發外界高度關注。對此，有台商直言，這下子連洪森都惹到了，「沒被槍斃真的要謝天謝地」。

柬埔寨前總理洪森18日接受《柬中時報》訪問時表態支持法院對於「晚安小雞」、「阿鬧」的判決，指稱「任何人，不管他們來自哪國，只要造謠抹黑柬埔寨形象，損害柬埔寨聲譽，必須受到柬埔寨法律制裁。」他更呼籲司法部門「不要減刑、特赦」，一定要讓他們在監獄裡服滿刑期。

▲▼柬埔寨首相洪森（Hun Sen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨前總理洪森怒嗆「晚安小雞」、「阿鬧」，要求司法部門關到刑滿。（圖／達志影像／美聯社）

根據《三立新聞網》報導，有台商針對晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨當局判刑2年感到擔憂。該名台商表示，出門在外，千萬不要把「在台灣什麼都可以」的觀念帶到國外。

他接著說明，之所以這麼說，實在是看到晚安小雞事件，連柬埔寨前總理洪森都出面。了解柬埔寨歷史，知道洪森是什麼人，都會替晚安小雞捏把冷汗「沒被槍斃已經謝天謝地了」。

▲▼ 柬埔寨首相洪森確診新冠肺炎。（圖／路透）

▲洪森統治柬埔寨近40年。（圖／路透）

洪森於1984至2023年擔任柬埔寨總理，在位將近39年之久，為世界上任職時間最長的領導人之一。洪森透過掌握軍隊、警察與情報單位在內的利益網絡鞏固權力，並以拉攏、監禁、流放或邊緣化的方式排擠對手。

洪森曾被「無國界記者」打入「新聞自由掠奪者」名單當中。2023年2月，洪森下令關閉柬埔寨最後獨立的地方新聞機構 Voice of Democracy（VOD），此舉引發國際特赦組織火大批評，「公然試圖關上該國獨立媒體所剩無幾的大門」。

即便洪森已於2023年8月將權力交棒給長子洪馬內（Hun Manet），然而，國際間普遍視柬埔寨為洪森獨裁統治的國家，對柬埔寨的掌控仍在繼續。

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