晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

▲晚安小雞、阿鬧直播造假案，遭柬埔寨法院判處2年有期徒刑。（圖／翻攝自柬中時報）

記者邱晟軒／綜合報導

爭議網紅「晚安小雞」、「阿鬧」直播造假，謊稱在柬埔寨詐騙園區遭綁架、虐待，最後被柬埔寨法院判處2年徒刑。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉向兩人家屬喊話，應該立刻透過關係尋求竹聯幫的協助，「可能不用關2年，或者關的過程當中保護『下肢』安全」。

針對晚安小雞大鬧柬埔寨遭判刑風波，吳子嘉日前與國民黨立委吳宗憲在網路直播節目《董事長開講》中提及此事。針對有網友提問「晚安小雞與阿鬧2年後能否活著回台灣」，吳宗憲認為，逮捕到判刑確定2天走完流程在台灣是絕無可能，我們國家一定有偵查、審理、上訴。

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吳宗憲進一步說明，況且我們跟柬埔寨沒有任何司法互助，台灣人去那邊旅遊、工作要非常小心，出任何意外柬埔寨官方也不會主動通知，我們只能請那邊的台商幫忙。他坦言，「我看到的可怕是在這個點，所以政府應該花更多力氣去跟這些國家建立一些司法互助，否則人民在那邊真的沒有人能夠幫你，一天就下判決，根本還沒有調查證據欸？如果在台灣，一天是還在警察局。」

▲吳子嘉喊話晚安小雞家屬：快找竹聯幫求助 。（圖／翻攝《董事長開講》）

「這個傢伙（晚安小雞、阿鬧）關2年，我真的很擔心命都沒了。」吳子嘉建議，晚安小雞跟阿鬧的父母親，現在應該立刻透過關係，去找竹聯幫的大哥問問看，指出其精神領袖陳啟禮過世後，竹聯幫還有人跟前總理洪森（Hun Sen）維持良好的關係，「找鴨霸子去就可以直接喬定，講白了就是這樣。」

吳子嘉表示，據他了解，竹聯幫應該還有人、還有勢力在柬埔寨存在，所以應該透過竹聯幫的力量去溝通，可能不用關2年，或者關的過程當中保護他們「下肢」安全。