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台灣領空曾是金雞母！2原因反虧損　民航局擬調漲「過路費」

▲▼大韓航空載az疫苗來台。（圖／記者張榮恩攝）

▲民航局正著手評估調漲過境航路服務費。（示意圖／記者張榮恩攝）

記者李姿慧／台北報導

疫後航空市場起飛，外籍航空飛越台灣領空航班也逐漸恢復，台灣針對過境的航班會收取「過境航路服務費」，俗稱過路費，一架次收取1萬元，不過由於近年受疫情影響，加上更新設備成本增，出現虧損，因費率已17年未漲，民航局將評估調漲「過境航路服務費」，近期將召開說明會。

航班過境他國領空，會有該國塔台提供其飛行情報區的飛航指引服務，因此即便飛機不降落也會收取「過境航路服務費」，由於台灣地理位置佳，飛航管制服務達國際水準，過往不少外籍航空公司都選擇到台灣過境，讓「過境航路服務費」逐年成長，2018年達到22.3億元，2019年更高達24億元，創下新高，台灣領空成金雞母，大賺過路費。

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不過2020年初爆發COVID-19(冠狀病毒疾病)疫情，各國採取嚴格邊境管制，全球航班大減，2021年「過境航路服務費」收入較2019年衰退73%。疫後全球航空市場起飛，2023年「過境航路服務費」收入雖逐漸恢復，不過仍未達至疫情前，且依舊呈現虧損。

據了解，民航局已著手評估調漲「過境航路服務費」，初期曾規劃從每架1萬元調漲至1.2萬元，不過未達成共識，目前仍持續評估中，近期將邀相關單位和航空公司召開說明會研討。

對此，交通部民航局回應表示，台北飛航情報區目前針對過境航班收取每架次1萬元之「過境航路服務費」，此一費率已將近17年未曾調整，近年因服務成本急遽增加，且民航局飛航服務總臺亦投入大量經費更新設備與提升服務品質，因此，目前正評估調整費率。將擇期召開說明會，聽取相關各方意見。

民航局說明，台北飛航情報區之「過境航路服務費」過去收入以2019年超過24億元最多，近年受疫情影響，加上投入較多成本更新設備，每年均呈現虧損情況，去年收入已恢復至疫情前約7成多。

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